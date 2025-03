Mediaset prepara per sorpresa el retorn d'Oriana Marzoli amb un nou programa

En les últimes setmanes, Mediaset ha començat a rescatar alguns dels personatges que havien quedat apartats dels seus programes en els últims temps. Una de les últimes és Oriana Marzoli, que es va donar a conèixer gràcies al seu pas per 'Mujeres, hombres y viceversa' i després a 'Supervivientes' i 'GH VIP'. La influencer es prepara ara per fer el seu esperat retorn al grup que la va catapultar a la fama, després d'un any d'absència.

Després de la seva sortida de 'GH VIP' el 2023, Mediaset va decidir prescindir d'Oriana Marzoli, qui aleshores es va aventurar a participar de nou en realities de Xile i Llatinoamèrica. No obstant això, la seva popularitat internacional, especialment a Itàlia i Amèrica Llatina, ha estat clau per al seu retorn. Aquesta vegada, torna amb un projecte totalment nou: un docu-reality que promet donar molt de què parlar.

Segons ha avançat Poco Pasa TV, anteriorment conegut com a Algo Pasa TV, el nou format, que es veurà a la plataforma Mitele PLUS, oferirà una mirada íntima a la vida d'Oriana Marzoli. En aquest docu-reality, la tronista repassarà la seva trajectòria mediàtica, des dels seus primers passos en televisió fins a la seva actualitat, incloent-hi la seva vida personal. Al llarg del programa, participaran familiars, amics i fins i tot ex parelles de la influencer, qui compartiran la seva visió sobre la vida d'Oriana.

| Mediaset

Un dels moments destacats del docu-reality serà l'aparició de la seva actual parella, Facu González. A més, també participarà Emma García, la presentadora que va ser una de les primeres a donar-li l'oportunitat a la televisió espanyola de la mà de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Aquest retorn d'Oriana Marzoli, després del veto que va patir el 2023, està donant molt de què parlar i ja ha causat sensació entre el públic més jove. Mediaset sembla disposada a estirar el fenomen que ha resultat ser 'La Isla de las Tentaciones' per continuar captant aquest tipus de target per a la seva plataforma de pagament. Durant els últims mesos, més enllà de nous formats, Mitele PLUS ha apostat per 'El Debate de las Tentaciones' amb gran èxit.