Emma García paralitza 'Fiesta' després d'arribar a la redacció unes imatges del seu passat

Emma García i el seu equip a 'Fiesta' continuen treballant a Telecinco durant aquest pont, cobrint les tardes de dijous 17 a diumenge 20 d'abril. Aprofitant l'aturada per Setmana Santa en els programes diaris, Mediaset ha apostat pel format d'Emma García per mantenir el ritme. L'espai ofereix una programació variada, centrada en tertúlies sobre temes com 'Supervivientes' i l'últim del món del cor.

Aquest Divendres Sant, 'Fiesta' va rebre una convidada molt especial: Teresa Rabal. L'artista, que recentment va celebrar una victòria personal després de superar un càncer de mama i més d'una dècada de tractament, va compartir una de les entrevistes més sinceres de la seva vida. "Quan passen aquestes coses, un missatge que vull donar a les persones que estan malaltes ara, cal prendre-ho no amb alegria, però amb fermesa. No cal dramatitzar", va afirmar.

No obstant això, l'entrevista va estar lluny de ser l'únic que va captar l'atenció a la tarda. Just quan semblava arribar al seu final, un membre de l'equip de 'Fiesta' va interrompre per fer un sorprenent anunci: "Acaba d'arribar la informació més polèmica de la tarda. Em trobo astorat perquè en aquests moments han arribat a la redacció unes imatges sobre tu, sobre Emma García. Mai t'havia vist així".

| Mediaset

Encara que la presentadora va mostrar interès, l'equip es va mostrar reticent a revelar més detalls. Més tard, Emma García va relatar que la directora li havia comentat que les imatges eren "esfereïdores". Sense perdre la compostura, la presentadora va respondre amb ironia i humor: "Tu creus que em pots dir això? Tu em vols enfonsar? Per ser la presentadora, mira com em volen".

Finalment, 'Fiesta' ha ensenyat les fotografies i Emma García s'ha quedat bocabadada en veure unes imatges d'ella caracteritzada com un home, amb barba, cabell llarg, guitarra, i molt més. Entre rialles, ha explicat que les imatges són reals, no conseqüència de la Intel·ligència Artificial: ''És molt fort. Tinc un passat, ja està, sóc jo, guapíssima no, en tot cas guapíssim''.

''No sabia que sortirien aquestes fotos. Això és una transformació que vam fer en un reportatge fotogràfic amb una estupenda fotògrafa. Anava donant els passos i et transformava de dalt a baix fins que va sortir aquest hippie dels anys 60'', va explicar Emma García sobre l'origen de les fotos.