Emma García paralitza 'Fiesta' per les llàgrimes de Kike Calleja en un dia tan especial

L'entrega de 'Fiesta' d'aquest diumenge 4 de maig, coincidint amb la celebració del Dia de la Mare a Espanya, va començar amb un to més emocional de l'habitual. Els col·laboradors van aprofitar els primers minuts per dedicar missatges plens d'amor i gratitud a les seves mares. No obstant això, no tots van poder unir-se a la celebració amb alegria, ja que, per a alguns, com Kike Calleja i Gloria Camila, la data desperta un sentiment d'absència.

De fet, Kike Calleja no va aconseguir contenir les llàgrimes mentre els seus companys compartien paraules d'afecte cap a les seves mares. Amb la veu trencada, el col·laborador es va sincerar sobre el que va suposar aquella pèrdua: "Va ser el més dolorós que em va passar a la meva vida".

"Em costa molt superar-ho perquè la trobo molt a faltar", va afegir, deixant entreveure com de present continua estant la seva mare en el seu dia a dia. "És molt dolorós viure això perquè la trobes molt a faltar en certs moments del dia. T'agradaria compartir moltes coses i t'adones de com és d'important", va explicar Kike Calleja a 'Fiesta'.

| Mediaset

Encara amb l'emoció a flor de pell, Kike Calleja va voler llançar un missatge a tots aquells que encara tenen la fortuna de poder abraçar les seves mares: "Si us plau, que ho gaudeixin". Les seves paraules, carregades de veritat, van calar profundament entre els presents a 'Fiesta'. Emma García, commoguda, es va aixecar del seu seient de 'Fiesta' i li va oferir una càlida abraçada.

També Gloria Camila, que s'ha incorporat recentment a l'equip de 'Fiesta', va viure un moment de càrrega emocional especial. Encara que va mantenir la compostura, les paraules de Kike Calleja la van fer reviure la seva pròpia experiència. "Éreu molt petits", va recordar Emma García, referint-se a Gloria Camila i el seu germà José Fernando, que van haver d'afrontar aquesta absència sent només uns nens.

En audiències, aquest mateix dissabte 3 de maig, 'Fiesta' amb Emma García es va mantenir a la tarda amb un fluix 9,5% de quota i 734.000 espectadors a Telecinco. El programa va pujar lleugerament a un 10,2% en target comercial.