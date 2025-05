Nacho Abad es veu obligat a aturar 'En boca de todos' pel que passa en directe

El programa 'En boca de todos' va presenciar un moment incòmode i tens en ple directe. Nacho Abad es va veure obligat a interrompre l'emissió després d'un incident ocorregut durant una connexió en viu des de Benidorm. Un equip del programa s'havia desplaçat a una torre ocupada per cobrir una operació de desallotjament, però el desenllaç va ser tot menys pacífic.

Durant la retransmissió, una de les okupes es va llançar sobre el càmera, el va empènyer amb força i va arribar a tirar-lo a terra. Com a resultat de l'agressió, el professional va patir una dislocació a l'espatlla. Tot això gravat on s'ha pogut veure com la reportera s'ha espantat volent abandonar l'escena per trucar a una ambulància.

Nacho Abad, visiblement preocupat pel que ha passat, va demanar a la direcció del programa connectar amb la seva companya per conèixer l'estat del càmera agredit. "Podem anar amb Nuria Grao? Vull saber com està el càmera. Podem punxar la imatge?", va sol·licitar en ple directe. No obstant això, des de realització li van comunicar que el càmera estava estès a terra, ferit de gravetat, i que, donades les circumstàncies, resultava inviable reprendre la connexió en directe en aquell moment.

| Mediaset

"Vull saber l'estat de salut del càmera tan aviat com puguem, vull informació de l'estat de Rafa i Nuria", prosseguia insistint. El càmera ha patit una dislocació de l'espatlla, segons ha confirmat el presentador, i ha hagut de ser traslladat a un centre de salut.

Mentre es repetia en antena el moment de l'agressió, Nacho Abad ha insistit que prendrà totes les accions legals corresponents. "Demano als serveis jurídics d'aquesta casa, de la productora i al propi càmera que denunciïn i demanin la pena de presó si és necessari per a una individua que es dedica a actuar amb violència contra uns periodistes que intenten informar".