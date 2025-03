'Fiesta' sorprèn amb una nova col·laboradora directament de la casa de 'GH DÚO'

'Fiesta' continua renovant-se i sumant rostres coneguts al seu planter de col·laboradors. Aquest diumenge, el programa d'Emma García va donar la benvinguda a l'última guanyadora de realities de Telecinco. Es tracta de Marieta Díaz, recent guanyadora de 'GH DÚO' i participant de 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, la seva arribada a 'Fiesta' va ser anunciada per Emma García, qui no va dubtar a anomenar-la "la reina dels realities". Marieta Díaz es va mostrar molt il·lusionada per aquesta nova oportunitat a televisió i va voler destacar tot el que ha viscut en l'últim any. "No em puc queixar ni de tenir feina ni de tota l'experiència que he viscut en un any", va expressar amb sinceritat.

A més, la jove va explicar la clau que considera que l'ha portat al gran èxit: "Sempre m'han dit que és per la meva naturalitat i perquè sóc una noia campechana. Al final això és el que transmeto i el que arriba a la gent".

| Mediaset

Més enllà de la seva trajectòria, Marieta Díaz també va reflexionar sobre la fama i, entre els aspectes positius, va destacar la seva relació amb Suso Álvarez, a qui va conèixer a Telecinco. "El roce va fer el carinyo i jo que estava molt pesada darrere d'ell i al final li vaig dir 'noi, pren un cafè amb mi' i va voler. Des de llavors ja no em vaig separar d'ell", va explicar la nova col·laboradora.

De fet, 'Fiesta' va contactar en directe amb Suso Álvarez perquè li dediqués a la seva nòvia unes paraules: "M'emociona escoltar-la perquè, a televisió, sempre han parlat malament de mi. Tu ho saps, Emma. Ara Marieta sempre em sorprèn parlant amb un amor cap a la meva persona increïble. Sempre parla amb un carinyo i a mi em genera una admiració tremenda. És una dona tan intel·ligent, Emma, ja la coneixeràs... És molt millor que jo en tot, ja ho veuràs".

A més, al plató de 'Fiesta', Marieta Díaz també ha coincidit amb Miguel Frigenti, que va ser un dels seus principals enemics a 'GH DÚO'. Encara que tots dos volen fer borró i compte nou, no van poder evitar treure les rancúnies del passat en la seva primera trobada al plató. Miguel Frigenti va considerar que Marieta hauria estat més feliç i s'ho hauria passat millor al reality si hagués estat al seu costat.