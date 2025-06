Montoya fa un lleig a 'Supervivientes' i renega del concurs per un motiu de pes

Dijous passat va ser, sens dubte, un dels dies més complicats per a Montoya. Després de la gran final de 'Supervivientes', el sevillà s'ha enfrontat per primera vegada a tot el rebombori mediàtic que ha creat el seu concurs. Una situació que ha tingut una forta conseqüència directa: l'enfonsament de la seva relació amb Anita Williams, amb qui semblava haver enterrat la destral de guerra a Hondures. Tanmateix, el concursant ha decidit plantar el reality i no presentar-se al debat final.

I és que dijous passat descobríem que el jove havia ignorat Anita Williams tot just acabar la gala final. Un mal rotllo que ràpidament va acabar en un intercanvi d'acusacions, revelacions i llàgrimes. Una gala en què Montoya no va deixar de plorar i en què proferia unes paraules que ja avançaven les seves intencions. "Ja està, per a mi això s'ha acabat... només vull ser feliç", prometia aleshores.

Una promesa que el sevillà ha acabat complint en aquest debat final amb Carlos Sobera. I és que Montoya ha renunciat a assistir-hi, deixant obertes totes les qüestions pendents no només amb la seva exparella, sinó també amb altres concursants com Pelayo o Makoke, amb qui ha protagonitzat grans conflictes.

| Telecinco

Li gira l'esquena als seus companys

Montoya no només ha plantat el concurs, sinó també tots els seus companys. De fet, Anita Williams revelava que el sevillà l'havia blocat tot just sortir de plató. "No sé per què, només ho sap ell", confessava ella, visiblement dolguda.

Una experiència compartida amb diversos dels seus companys, inclosa la seva amiga de l'ànima: Carmen Alcayde. "Jo li vaig escriure l'endemà però em va dir que necessitava un moment, que m'estimava molt però s'havia sobrepassat", explicava la periodista. Segons afirmava, no havia tornat a saber res d'ell.

"Jo m'hi vaig acostar després del programa i em va dir que l'havia decebut", advertia Terelu Campos, molt confosa. "No entenc per què, no li vaig fer res dolent i no em sortiria fer-ho perquè li tinc afecte", explicava la tertuliana. Una cosa similar explicava Borja González, que revelava no saber res de Montoya des de dijous.

El motiu de la seva absència

Després d'això, Carlos Sobera ha revelat finalment el motiu pel qual Montoya no ha assistit al debat final de 'Supervivientes'. "No és aquí aquesta nit perquè, tal com heu pogut veure, el dijous anterior no va ser una nit fàcil per a ell. Tampoc aquests mesos, ajuntant dos realities que li han exigit un alt nivell d'implicació", narrava el presentador. "Per això, per recomanació mèdica Montoya s'ha quedat a casa. Des d'aquí li desitgem que es recuperi com més aviat millor", tancava el basc.

Després d'això, Anita Williams també li desitjava una recuperació ràpida i que "passi temps de qualitat amb els seus". A més, la concursant també enviava un missatge directe a l'audiència del programa. "No estic orgullosa del que s'està dient a les xarxes... no vull que li facin mal", revelava ella.

Per descomptat, també el defensava Carmen Alcayde, amb qui ha estat molt unida durant tota l'aventura. "M'ha deixat molt preocupada i hem de frenar una mica. Ha patit molt i ningú sap què passa pel seu cap", exclamava la valenciana.

També afegia que s'havia atacat Montoya. "Què voleu, que tots l'ataquem i el cremem en una via pública?", replicava Carmen, davant les dures crítiques de Pelayo Díaz. Davant d'això, Carlos Sobera la tallava taxativament i li recordava que "aquí no ataquem ningú".