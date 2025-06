Makoke expressa el que molts pensen sobre el pas de la Terelu per 'Supervivientes'

Malgrat la seva curta estada a Hondures, Terelu Campos ha estat, sens dubte, una de les peces fonamentals d'aquest 'Supervivientes'. La col·laboradora va entrar com a fitxatge bomba i, tot i que no va aconseguir superar la seva missió, ha aconseguit deixar empremta en una edició per al record. Una de les seves principals trames al concurs ha estat la seva llarga enemistat amb Makoke, que ha acabat en un tens enfrontament al plató.

Les dues són cares habituals de Telecinco i, tot i conèixer-se des de fa anys, 'Supervivientes' ha posat el darrer clau a la seva relació. El que durant anys va ser una estreta amistat ha derivat en una tensió evident alimentada per anys de retrets que han culminat a Hondures. Tot i els seus múltiples intents de reprendre la relació, de moment la cosa està més freda que mai.

Per això, Makoke i Terelu Campos han tornat a intentar sanar el seu vincle en el debat final del concurs, presentat per Carlos Sobera. Amb 'Supervivientes' ja acabat, els concursants d'aquesta edició s'han tornat a reunir per darrera vegada per tancar els seus comptes pendents. Tot i que el programa començava amb cordialitat, un petit vídeo resum del seu pas pels Cayos Cochinos ha provocat moments de molta tensió entre ambdues.

Makoke dicta sentència sobre Terelu

I és que l'ex de Kiko Matamoros s'ha pronunciat amb un missatge molt directe per a les seves ex-amigues. "A mi m'han cuidat molt a l'illa, però a la Terelu l'han cuidat moltíssim més que a mi", li retreia Makoke, entre rialles. Una indirecta directa a la seva companya en referència a les múltiples acusacions de tracte de favor al concurs.

I és que la germana de Carmen Borrego ha tingut un pas per Hondures molt polèmic. Recordem que Terelu Campos va entrar amb unes condicions especialsque ràpidament van fer saltar les alarmes entre l'audiència. També entre concursants com Pelayo Díaz, que no van dubtar a titllar-la de prepotent i "senyoreta" pel tracte que rebia de la resta de concursants. "T'hem portat el peix a la boca" o "està acostumada a tenir minyones" són algunes de les perles amb què l'estilista la va definir.

"Llavors eren gelos?", responia la col·laboradora, mostrant-se molt irònica en la seva resposta. També ha volgut aclarir que Makoke mai no podria haver-la decebut perquè "no esperava res d'ella". Segons desvetllava la Campos, amb els anys ha après a no tenir expectatives en tots aquells que no siguin els seus amics íntims.

Unes paraules que Makoke també ha refutat amb una confessió. "Abans d'anar al concurs ens vam escriure i em vas dir que et feia molta por, em vas demanar que t'ajudés", desvetllava la tertuliana. "Et vaig dir que et donaria un cop de mà però quan véns, no em fas ni cas", seguia acusant Makoke, visiblement decebuda.

Una acusació que la Terelu ha respost taxativament, assegurant que no van conviure juntes al principi del concurs. Tanmateix, la seva relació no va poder sobreposar-se d'aquell moment i només va anar empitjorant en cada nova trobada. De fet, la Makoke també revelava una conversa que van mantenir a Hondures, on ambdues van posar les cartes sobre la taula.

| Mediaset

"Quan vam tenir aquella conversa jo volia arreglar comptes pendents i et vaig preguntar si t'havies portat bé amb mi. Em vas dir que sí i això em va fer mal", sentenciava la tertuliana, taxativament. "En un moment de la meva vida, tu no has estat a l'alçada i ja està", li recriminava. "No demanaré disculpes en una cosa en què crec profundament", tancava aleshores la Campos, molt seriosa.