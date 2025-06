Anita Williams confessa la gran mentida de la seva relació amb Montoya a 'Supervivientes'

El que Hondures havia unit, sembla que la tornada a la realitat i la família ho ha tornat a trencar. La història d'Anita Williams i Montoya ha estat un dels principals reclams d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Les seves anades i vingudes han estat protagonistes de gran part de les gales del concurs, enganxant l'audiència amb la seva relació tòxica. Tanmateix, la tornada a Espanya ha acabat trencant completament el vincle entre ells.

I és que en les últimes hores no han deixat de sortir informacions sobre l'allunyament dels ex-participants de 'La Isla de las Tentaciones'. Segons revelava Alexia Rivas, el sevillà havia deixat de respondre a l'Anita i la família d'ell s'hauria interposat entre ells. Una versió que la mateixa protagonista ha acabat confirmant en directe en el debat final del concurs.

"El 80% del que es diu és veritat i l'altre 20 està mal explicat", confessava la catalana. A més, Anita Williams parlava sense embuts i assegurava haver-se sentit decebuda amb qui havia estat la seva parella. Tot i haver estat el seu gran suport a Hondures, sembla que la idea de Montoya no era continuar amb la relació ja a Espanya.

| Telecinco

Anita Williams destapa la veritat

Durant un tens enfrontament al plató, Anita Williams ha acabat explotant i confessant la gran mentida del seu concurs. En plena discussió,la jove s'ha cansat de l'actitud de Montoya i s'ha adreçat a una de les seves companyes. "Makoke, perdó, tenies raó", exclamava la jove, "a Playa Misterio sí que hi va haver sexe", revelava.

Així, la catalana revelava que havien mantingut relacions íntimes durant la seva estada a Playa Misterio. Recordem que Makoke ja els havia acusat d'haver-ho fet fa unes setmanes però, en el seu moment, tots dos ho havien negat. Una confessió que feia saltar pels aires els últims fonaments de la seva relació amb Montoya.

"Tinc una família", explotava el sevillà, entrant en crisi i trencant a plorar. El d'Utrera negava categòricament les paraules de la seva ex-parella, assegurant que se sentia molt ferit pel que havia passat. "Que mesquí", no deixava de repetir Montoya, fora de si.

"No ets l'únic que tens família", retreia l'Anita, que també estava molt dolguda, entre llàgrimes. "Ja m'és igual si no em parla més", confessava finalment, amb la veu entretallada i posant punt final a la relació que mantenia amb el jove. Segons assegurava, s'havia cansat de mentir per ell i havia de mostrar la realitat.