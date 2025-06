Damián Quintero revela la quantitat de quilos que ha perdut a 'Supervivientes'

Després de més de tres mesos de supervivència extrema a l'illa, 'Supervivientes' ha arribat al seu final a Telecinco, deixant diversos concursants amb canvis físics evidents. Entre ells, Damián Quintero ha sorprès els seus seguidors amb una transformació molt notable en el seu pes.

Tot i que va ser el desè expulsat, Damián Quintero va tornar al concurs després de l'abandonament forçat d'Álex Adròver i va aconseguir mantenir-se a la competició dues setmanes més. De fet, va ser expulsat de manera definitiva just abans de la gran final, després de rebre el suport del públic fins a dues nominacions més. Ara, ja a Espanya, el karateka està recuperant a poc a poc el seu ritme habitual i el seu entrenament.

Amb ganes de compartir la seva experiència, Damián Quintero va publicar a TikTok un vídeo on compara el seu pes abans de viatjar a Hondures i el que té després de tornar de l'illa. Al clip, l'esportista apareix pujant a la bàscula. "Pesava 78 quilos quan vaig marxar al reality i ara peso 71,9 quilos", revela.

| Mediaset

Tanmateix, el karateka ha volgut aclarir que des que va sortir per primera vegada del programa ha recuperat sis quilos. D'aquesta manera, al seu punt més baix va arribar a perdre fins a 12 quilos durant la seva estada a 'Supervivientes'.

"Anem recuperant quilos. Més sis des que vaig sortir la primera vegada, però sobretot començar a menjar bé." Vols veure el procés?", preguntava als seus seguidors, mostrant la seva bona actitud per recuperar-se després de la dura experiència.

Cal destacar que Damián Quintero també s'ha vist embolicat en una gran polèmica després del seu retorn de 'Supervivientes' després de ser acusat de ser infidel a la seva dona. Tanmateix, el karateka ho negava davant les càmeres de 'Socialité': "Confirmar això? Estem bojos? Quan vaig a treballar, vaig a competir per Espanya, per la meva dona, pel meu fill i per la meva família. Infidelitats? Estem bojos? Una dona com la que tinc al costat, setze anys junts que fem a l'agost... Ni de broma. Ho sento molt, però la gent s'equivoca".