Emma García atura 'Fiesta' després del que s'ha comentat sobre Borja González després de 'Supervivientes'

Tot i haver arribat al seu final, 'Supervivientes' continua generant debat a la graella de Telecinco. El conflicte entre l’Anita Williams i en Montoya, que va tornar a esclatar al plató durant l’últim debat, ha acaparat bona part del temps als programes posteriors. Però a Fiesta, l’Emma García va voler recordar a tothom que el veritable protagonista del concurs va ser un altre: en Borja González, flamant guanyador de 'Supervivientes'.

D’aquesta manera, a 'Fiesta', les tensions entre en Montoya i l’Anita van tornar a ocupar la conversa. L’Emma va introduir el tema amb claredat: "En Montoya i l’Anita han estat dos dels protagonistes indiscutibles d’aquesta edició de 'Supervivientes'. Van aterrar als Cayos Cochinos com a parella trencada, van desconcertar tothom amb les seves anades i vingudes, i aquesta setmana han intentat arreglar les seves desavinences al plató, però com han acabat? Com el rosari de l’aurora".

Després del vídeo resum, la Marieta va criticar en Montoya per la seva manca de caràcter, mentre que en Kiko Jiménez es mostrava més empàtic: "Estàs vulnerable i vols escoltar la teva família i amics. Jo crec que necessiten temps, ell baixar a Utrera i estar amb la seva gent".

En Miguel Frigenti no va dubtar a assenyalar l’Anita com a part del problema: "El que necessita en Montoya és que no l’ataquin per obrir la boca. Ara sembla que la moda és anar en contra d’en Montoya i el que necessita és una persona que li sigui lleial perquè l’Anita no ho ha estat".

Tot i que la discussió es va centrar en l’exparella, l’Ana Luque va insistir en la necessitat de donar-los a tots dos un respir: "El que necessita en Montoya és espai i temps per estar tranquil després d’haver estat el gran protagonista d’aquesta edició". L’Emma García interrompia: "I l’Anita també ehhh", a la qual cosa la Marieta assentia: "L’Anita també i a més ha estat l’única dona en arribar a la final i també cal dir-ho".

Va ser en aquell moment quan l’Emma García es va adonar del gran absent en el focus mediàtic: en Borja González. Amb un gest de sorpresa i cert retret, va assenyalar a 'Fiesta': "Escolta, m’estic adonant d’una cosa, en Montoya, l’Anita, l’Anita i en Montoya. I en Borja? Que ha guanyat i ni tan sols l’hem felicitat".

Va aprofitar llavors per saldar aquest deute en directe: "Enhorabona i felicitats. I compte amb l’Escassi, també cal felicitar-lo que ha demostrat el tio una fortalesa física i mental impressionant".

Tanmateix, en Miguel Frigenti no es va contenir i va carregar contra en Borja González: "A mi no m’ha agradat, crec que ha estat un guanyador per descart, ha estat un moble". Tot i això, l’Emma García va tancar la crítica amb elegància: "No hi estic d’acord. I és que a més va ser una gran notícia, va ser una final impressionant".