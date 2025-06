La confessió de l'Anita a 'De Divendres' sobre l'estat de la seva relació amb Montoya

Després de la final de 'Supervivientes', el que semblava una història d'amor consolidada entre Anita Williams i Montoya ha acabat ensorrant-se de manera fulminant. Tots dos van tornar a Espanya amb una actitud afectuosa i còmplice, però, segons ha explicat la jove, la connexió es va apagar tan ràpid com els focus del plató. L'endemà de la gran final, l'actitud distant de Montoya hauria deixat l'exconcursant profundament decebuda, segons ha explicat a 'De Viernes'.

Recordem que, durant una gala especial amb els finalistes de 'Supervivientes', la tensió entre ells es va fer evident. Lluny d'acostar posicions, van protagonitzar una confrontació carregada d'emocions i revelacions inesperades. Anita Williams va confessar, visiblement afectada, que va mantenir relacions íntimes amb Montoya mentre encara convivien amb Manuel a Playa Misterio, cosa que va desfermar la indignació de la seva exparella. Ell, per la seva banda, va negar rotundament els fets i es va sentir traït per la confessió pública.

En una nova intervenció a 'De Viernes', Anita Williams ha volgut donar la seva versió més personal del que ha passat i aclarir en quin punt es troba ara la seva relació amb Montoya. Segons ha explicat, després de la tensa gala va sortir de les instal·lacions acompanyada per una amiga i es va allotjar en un hotel amb la seva mare. ""No he dormit gairebé gens, vaig anar a dormir súper tard i avui el dia igual"", començava a explicar.

| Mediaset

"No hem parlat. El que vau veure ahir, al final vaig plorar perquè em sentia com culpable d'haver dit una cosa que és veritat. Sí que és veritat que no ho vaig explicar fins ahir, no ho hauria explicat mai. Em sentia com 'explica la veritat, explica la veritat', però no explicaré la que tu vulguis, sinó la que porto calant durant mesos", revelava la jove.

Tot i el mal moment, Anita Williams admet que els seus sentiments cap a Montoya no han desaparegut del tot: ""L'amor no se me'n va en un dia ni en una setmana"". Tanmateix, reconeix que la relació entre tots dos està lluny de ser sana: "El problema és que no sabem estimar-nos bé. Ens hem de centrar en nosaltres primer, perquè així no tindrem una relació cordial i no és sa".

La conclusió sobre la seva situació actual amb Montoya no deixa lloc a dubtes. Quan Santi Acosta li va preguntar directament en quin punt estan, Anita Williams va ser clara: ""Com vau veure ahir. Zero"".