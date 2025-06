La queixa aplaudida de Borja González després del que ha passat al debat de 'Supervivientes'

Ni els aplaudiments del públic ni el títol de guanyador li van assegurar protagonisme en una nit que semblava pensada per a d'altres. Borja González, vencedor de 'Supervivientes', es va haver de conformar amb un paper secundari en el primer debat final. Un cop més, el reality va donar més pes a l'enfrontament explosiu entre Montoya i Anita Williams.

Borja González va passar gairebé tota l'emissió aïllat a la sala VIP, sense intervenir i seguint el desenvolupament del programa com un espectador més. De fet, Sandra Barneda gairebé no li va donar pas durant la nit de 'Supervivientes'. Només va connectar amb ell una vegada, per anunciar la seva imminent entrada, que no es va produir fins passada la 1:30 h de la matinada, quan al programa li quedaven tot just vint minuts.

Mentre al plató Montoya i Anita protagonitzaven una de les discussions més tenses que es recorden a la història de 'Supervivientes', Borja González es mantenia en silenci, observant des del seu racó sense saber si arribaria a participar.

| Mediaset

De fet, Sandra Barneda va justificar a l'inici del programa l'alteració de l'esquema previst per una situació d'última hora. "Fa unes hores us he de dir que ha passat de tot. Ens ha obligat a canviar l'inici d'aquest programa", anunciava la presentadora només començar la nit de 'Supervivientes'.

"Una última hora que té a veure amb l'Anita que és al plató i amb Montoya que és en una sala VIP esperant el seu torn per entrar", va explicar Sandra Barneda. Aquest tema va tapar completament el veritable guanyador de 'Supervivientes'. Una cosa que tampoc sorprèn, tenint en compte que la parella ha portat el pes de tota l'edició, mentre que Borja González, tot i la seva victòria, ha estat un secundari més.

Davant d'aquesta situació, i lluny de mostrar enuig, Borja González ha optat pel sentit de l'humor a les xarxes socials. El jove va compartir una fotografia presa des de la sala VIP durant una de les pauses de 'Supervivientes'. "La típica que et diu l'entrenador 'escalfa que surts' i et fa sortir al minut 89", va escriure, arrencant somriures entre els seus seguidors.

| @borjagonzalez

Un missatge que ha estat aplaudit pels seus seguidors després d'atorgar-li la victòria a 'Supervivientes'.