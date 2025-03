Montoya abandona la Palapa de 'Supervivientes' en destapar-se el seu petó amb Anita

Si hi ha alguna cosa que continua donant de què parlar a 'Supervivientes' és la relació entre Anita Williams i Montoya. Encara que semblava que havien deixat enrere els seus problemes de 'La Isla de las Tentaciones' per centrar-se en la supervivència, una confessió de Laura Cuevas feia saltar tot pels aires. Segons la concursant, va enxampar l'exparella fent-se un petó furtivament.

Tot saltava pels aires després del 'Tierra de Nadie' de dimarts, on Gala Caldirola acusava de manipuladora a Anita. Unes paraules que el sevillà no negava i que provocaven les llàgrimes de la que va ser la seva exparella. "M'he estat arrossegant per tu, tu saps com ho he passat de malament tots aquests dies", plorava desconsoladament ella, que no sentia que Montoya l'hagués defensat.

"No em deixis a mi malament dient que et deixo arrossegar-te", li retreia ell, sense gaire èxit. Davant d'això, Anita Williams acabava plorant amb la resta del seu equip i assegurava que si "l'altra platja sabés tot el que parla amb mi, no dirien que el manipulo", tancava. Encara que no ha volgut dir res més, Laura Cuevas ha aprofitat el moment per deixar anar la seva inesperada confessió.

| Mediaset

"Vostès es van fer un petó quan no hi havia càmeres", li deia la concursant. Encara que Anita intentava negar-ho, finalment confessava que tots dos s'havien fet "un piquito" el segon dia de reunir-se amb la resta de concursants. "Ara entens per què em torno boja?", confessava llavors la jove, que acusava la seva exparella de comportar-se diferent darrere de les càmeres.

Els companys de la jove sortien en la seva defensa. Laura Cuevas parlava clar i titllava Montoya de covard. "El que li passa és que està amb el què diran i no vol quedar malament", tancava l'exhabitante de Cantora. També rebia el inesperat suport de Borja González, que l'animava a "explicar la seva veritat" perquè no la deixessin malament.

Montoya surt corrent i abandona la Palapa

Unes paraules que feien que Montoya perdés els nervis i comencés a cridar fora de si. Primer se la va agafar amb Laura Cuevas, a qui va anomenar mentidera i que "es dediqués a parlar de la Pantoja". No obstant això, més endavant també va tenir paraules per a Anita, a qui amenaçava amb que "li anava a perdre".

Davant la pressió, i entrant en un bucle de crits i baralles amb tots els seus companys, Montoya va sortir corrent de La Palapa. "Jo venia a sanar-me, que es quedi ella guanyant proves que jo me'n vaig", amenaçava l'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones', fent amenaça d'abandonar 'Supervivientes'.

"Jo no he mentit des dels 17 anys i ens vam fer un pico, si això significa que el perdo ho sento", aclarava ella, fent gala de la seva sinceritat. Per la seva banda, Jorge Javier Vázquez intentava fer entrar en raó a Montoya. "En tot cas, hauries d'estar decebut amb Laura que és la que ho ha explicat", li deia ell.

Per calmar les aigües, el presentador també els recordava el tendre moment que havien viscut moment abans a la platja. Després de la forta baralla del petó, Montoya i Anita Williams es tranquil·litzaven per tornar a parlar les coses. "Jo et donaria mil piquitos però aquí no és el lloc per curar-me", confessava el sevillà, mentre abraçava la que va ser la seva exparella. "Jo et curo", li deia ella en to jocós.

Finalment, davant els víctors i aplaudiments del públic del plató, Anita Williams i Montoya tornaven a compartir una abraçada que tancava, per ara, la guerra. No obstant això, després d'aquest petó furtivament, s'esperen noves tempestes a 'Supervivientes'.