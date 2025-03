Preocupació per Montoya a 'Supervivientes' després d'una petició d'abandonament

L'última hora a 'Supervivientes' ha sacsejat la convivència a Hondures amb José Carlos Montoya al centre de la polèmica. L'exclusiva va ser avançada a 'Vamos a ver' per Joaquín Prat, deixant l'audiència en suspens. Durant l'emissió d'aquest dijous, l'equip de 'Supervivientes' va fer arribar unes imatges inèdites a l'espai, mostrant un gir en la història del sevillà amb una altra concursant.

"Habemus petó", va avançar Adriana Dorronsoro, avivant l'expectació sobre el que es veurà a la quarta gala de 'Supervivientes'. El misteri sobre el que va passar va ser resolt per Laura Cuevas i Makoke, que van assegurar haver estat testimonis d'un petó "als morros" entre Montoya i una de les seves companyes a l'illa. La gran incògnita girava al voltant de la identitat de l'altra protagonista: Anita o Gala?

Finalment, segons les seves declaracions, el moment de passió va ser amb Anita Williams, la seva exparella. El més sorprenent és que, segons Laura Cuevas, el petó va ocórrer fora de l'abast de les càmeres. Des de l'organització de 'Supervivientes' descriuen aquest episodi com "un gir inesperat", que ha generat sorpresa, però també un fort impacte en els involucrats.

| Mediaset

En les imatges es pot veure Montoya al límit del col·lapse emocional, assegurant entre llàgrimes la seva intenció d'abandonar l'aventura. "Me'n vaig d'aquí i que brilli la gent fent proves i pujant-se als troncs", diu el concursant de 'Supervivientes'.

Anita Williams, per la seva banda, tampoc ha amagat el seu malestar i ha reaccionat amb una rotunda declaració: "Me'n vaig a casa meva amb el meu fill ja eh". No obstant això, les imatges presentades fins al moment deixen moltes preguntes sense resoldre sobre el que realment ha succeït entre ambdós.

No obstant això, la gran incògnita segueix a l'aire: què va portar Montoya i Anita a aquest punt de trencament? Les respostes arribaran a la quarta gala de 'Supervivientes' conduïda per Jorge Javier Vázquez, on s'analitzaran tots els detalls d'aquest inesperat drama. Al llarg de la vetllada, Terelu Campos farà balanç amb el presentador del seu pas per 'Supervivientes' en una nit d'expulsió amb nova ronda de nominacions.