La confessió de Borja González sobre el més dur de participar a 'Supervivientes'

Borja González va ser un dels noms que 'Supervivientes 2025'va decidir ocultar abans de la gala d'estrena. L'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones 7' no va ser confirmat oficialment fins dijous passat, moment en què ja era molt tard per acomiadar-se dels seus seguidors. No obstant això, després de la seva confirmació, el perfil d'Instagram del jove ha publicat un comunicat inèdit.

En aquest comunicat, Borja González lamentava el "no poder acomiadar-se" dels seus seguidors, als quals agraeix el seu suport. També ha aprofitat per obrir-se en canal, confessant algunes de les seves pors més grans en acceptar viure l'experiència de 'Supervivientes'.

"Volia dir-vos que no ha estat una decisió fàcil per a mi venir", començava el comunicat. "Tot i ser una oportunitat amb la qual he somiat sempre, separar-me de Luca està sent i serà molt dur", es confessava el jove concursant. Així, Borja ha admès que la seva por més gran és separar-se del seu fill d'1 any en comú amb Ana López, amb qui també va participar a 'La Isla de las Tentaciones'.

"Us asseguro que donaré tot de mi, no em rendiré ni un dia i hauran de patir molt per guanyar-me", promet als seus seguidors. Per acabar el comunicat, el jove valencià es proposa fer-ho el millor possible perquè família, amics i seguidors se sentin "orgullosos" del seu concurs.

Per ara, Borja González ha començat el seu concurs trepitjant fort. Dijous va aconseguir guanyar-se el suport del públic, que amb un 60% va decidir convertir-lo en el millor salt de l'helicòpter de l'edició. Ho feia dedicant-lo a tots els afectats per la DANA de València, un infern que també va afectar la seva família i que ha volgut commemorar amb el seu salt.

El guàrdia civil també ha protagonitzat un emotiu comiat amb el seu nen. Un moment que ha compartit la seva parella a les seves xarxes socials i en què acompanyen Borja fins a l'estació de València, des d'on va partir cap a l'aeroport de Madrid. Un comiat ple de llàgrimes però també de molta emoció ja que, com diuen al vídeo, participar a 'Supervivientes' és el somni de Borja.