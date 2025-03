Anita llança un inesperat missatge a 'Supervivientes' sobre la seva relació amb Montoya

El trio de Montoya, Anita Williams i Manuel González continua donant molt de què parlar. El trio es va retrobar per primera vegada després de 'La Isla de las Tentaciones' durant el passat dijous i ja va protagonitzar un moment tens ple de llàgrimes i retrets. Tres dies després de la seva entrada, 'Supervivientes' actualitza com ha avançat la relació d'aquests tres enemics declarats a Hondures.

Per descomptat, l'entrada d'Anita i Manuel va desestabilitzar completament a Montoya, que va tornar a reviure el que va passar en el seu anterior programa. El sevillà va entrar en bucle, retreient a Anita que no fos capaç de reconèixer les coses i entrant en un duel de crits amb Manuel. "No vaig entendre que la meva parella es fixés en algú com tu", li retreia al gadità, que va entrar amb actitud burleta.

No obstant això, encara que va intentar mantenir-se al marge, tots els ulls estaven en Anita Williams. La jove, que va protagonitzar un dels salts més alts de la història de 'Supervivientes', entra amb molt a demostrar. "Vaig ser la més dolenta d'Espanya però vull que Espanya em conegui", demanava en el seu vídeo de presentació amb la intenció de donar a conèixer una nova faceta seva.

| Mediaset

Per això, la jove catalana sorprenia a tothom quan, enmig d'una discussió amb Montoya, es dirigia directament a l'audiència. "Davant de tota Espanya ho dic: m'he encegat, m'he equivocat molt, ho sento", exclamava Anita, per sorpresa de tothom.

Des del principi, tant la seva exparella com el públic l'ha titllat de freda i de no saber acceptar les coses. Per això, aquesta declaració als quatre vents dels seus errors ha estat totalment inesperada. A més, Anita ha anat més enllà i ha deixat clares les seves intencions amb Montoya. "Estimo aquesta persona i no m'imagino una vida sense aquesta persona al meu costat", cridava ella.

A més, també ha aprofitat per aclarir que entre Manuel i ella ja no hi ha res. Encara que ha confessat que li va arribar a agradar, també admet que ara ja no el suporta. No obstant això, això no ha estat suficient per a Montoya, que continua sense ser capaç de perdonar-la.

Sembla que 'Supervivientes', a poc a poc, està tenint un efecte terapèutic per als protagonistes d'aquest trio amorós. Manuel i Montoya ja han tingut un petit acostament i, amb els dies, l'ambient a Playa Misterio ha anat sent més distès. No obstant això, encara queda un llarg camí per a l'oblit. "Li he intentat explicar de totes les maneres possibles però al final no sé què necessita 100% i mai arribem a bon port", es lamentava Anita quan li preguntava Sandra Barneda.