Terelu Campos deixa en xoc Alejandra Rubio amb la seva confessió a 'Supervivientes'

Terelu Campos iniciava l'aventura com el fitxatge estrella d'aquesta edició de 'Supervivientes'. No obstant això, 18 dies han estat suficients per a la col·laboradora, que va abandonar el concurs per la porta del darrere. Aquesta nit, durant la tercera gala del concurs, l'exconcursant s'ha retrobat amb la seva filla, Alejandra Rubio, a qui ha deixat sense paraules amb una inesperada confessió.

Després de gairebé 3 setmanes de concurs, Terelu Campos ha tornat a Espanya amb la cua entre les cames. Encara que ella no sent haver llençat la tovallola, la concursant no ha pogut adaptar-se a les condicions d'Hondures. Un cop a les immediacions de Mediaset, l'ha rebut un vell amic seu: Jorge Javier Vázquez.

Amb la ironia que el caracteritza, el presentador no ha deixat de destacar "el llarg temps" que ha estat la col·laboradora en el concurs. Per descomptat, al plató també hi eren Alejandra Rubio i Carmen Borrego, ansioses de retrobar-se amb la concursant. No obstant això, cap d'elles esperava les paraules de Terelu Campos que les deixarien en xoc.

"Tens ganes de retrobar-te amb la teva mare?", li preguntava Jorge Javier Vázquez a Alejandra Rubio. Davant un efusiu sí, el presentador la manava a buscar-la a la sala on espera la seva entrada al plató. Mentrestant, ell connectava amb Terelu Campos per fer-li un parell de preguntes.

| Mediaset

"Terelu, a qui has trobat a faltar en el concurs?", li preguntava el presentador, sense esperar la resposta de Terelu Campos. "A ningú", contestava ella molt contundent. Una inesperada confessió que sorprenia molt a Jorge Javier Vázquez.

Precisament, una de les dificultats que més ressalten els concursants de 'Supervivientes' és trobar a faltar els seus éssers estimats. Per això, el català li demanava que s'expliqués. "Jo no sóc així, potser si hagués estat allà 3 mesos sí", s'expressava ella.

Segons després, Alejandra Rubio entrava per la porta per rebre la seva mare. Ambdues compartien una abraçada i la mamà primerenca li deia el bé que li havia anat el concurs. Per descomptat, també aprofitava per qüestionar-li si l'havia trobat a faltar, al que la concursant es mostrava més sincera que mai.

"Com no t'he de trobar a faltar", li confessava Terelu Campos, que assegura que el que havia de fer era "tenir el cap" a 'Supervivientes'. "Jo deia, si ella està genial, a casa seva amb la seva habitació, el seu llit, el seu nadó...", tractava d'aclarir ella. "L'any que ve vas tu a 'Supervivientes'", bromejava Terelu Campos, entre rialles.