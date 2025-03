Pepe del Real assenyala el mal concurs de l'Anita després del que va passar a 'Supervivientes'

En les últimes hores, Anita Williams s'ha convertit en una de les protagonistes de 'Supervivientes' després de diversos incidents. Primer, va ser acusada de robar un tros de coco, però, després, la gelosia de la relació de Montoya amb Gala també la va posar en primera línia mediàtica en el reality. Aquest debat ha estat traslladat al plató de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat, amb les opinions dividides sobre el que ha passat a 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Pepe del Real ha estat el primer a assenyalar Anita: "A la platja on estava amb Manuel i Montoya, a platja misteri, estava molt bé i podia brillar. Ha arribat aquí amb els seus companys i la gelosia i els mals hàbits, com el de robar, es carregaran el seu concurs".

"A Gala li interessa acostar-se a Montoya, que sap que agrada a tothom. Li va molt bé a ella, que no l'hem coneguda fins a aquest acostament", sentenciava Carmen Borrego, una cosa en què també estava d'acord Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

No obstant això, Alejandra Prat opinava diferent: "A mi m'encanta Gala i el que vaig fer després de veure la complicitat amb Montoya i el comportament d'Anita va ser "salvar Gala". Si us plau, tothom a votar perquè es quedi, perquè ens donarà molt de joc".

"Em sorprèn que Montoya, fora d'Anita i Manuel, no està sent tan intens. Ha baixat moltíssim les revolucions, s'ha relaxat, i crec que li va molt bé. A Anita potser no tan bé, però a ell li ha anat molt bé treure's els dos del mig i veure un altre perfil tan juganer", deia Antonio Rossi sobre 'Supervivientes'.

De fet, el col·laborador de 'Vamos a ver' negava un possible romanç: "No veig flirteig, crec que és així Montoya". "No tinc clar que li rendiria més a Gala, un romanç amb Montoya o una batussa de banyes amb Anita Williams", concloïa el debat Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.