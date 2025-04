Miguel Frigenti sentencia durament Laura Cuevas després de la seva actitud a 'Supervivientes'

Després de l'última setmana, Laura Cuevas s'ha convertit en la concursant més polèmica d'aquesta edició de 'Supervivientes'. La gaditana no només ha estat centre de crítiques i discussions a les platges d'Hondures, sinó també als platós de Telecinco gràcies als seus problemes matrimonials.

I és que la visita familiar que l'ex-habitant de Cantora va protagonitzar amb el seu marit, Carlos Calderón, ha quedat ja per al record. A diferència de com solen ser els retrobaments entre concursants i els seus éssers estimats, la concursant i Carlos Calderón no tenien paraules boniques l'un per a l'altre. Després d'un tens retrobament carregat de retrets, la parella ha tornat a posar-se en el punt de mira.

| Mediaset

Aquest dissabte, tot tornava a explotar amb la visita de Carlos Calderón a 'Fiesta'. El programa d'Emma García acollia el marit de la concursant per parlar del seu llarg historial d'infidelitats i crisis. No obstant això, un dels col·laboradors del magazín s'ha mostrat molt crític amb la seva actitud, creant un moment tens al plató.

Miguel Frigenti sentencia a Carlos Calderón

"Estic una mica saturat, Emma. S'està dient que és un muntatge i jo seria un molt bon actor si això fos cert", començava el marit de Laura Cuevas. Davant aquestes paraules, el periodista Miguel Frigenti era incapaç de contenir-se i carregava durament contra el matrimoni.

"Laura no ho ha fet bé, però a mi em sembla que vas de víctima. Crec que cal tenir molt poca classe per esperar que la teva dona entri a un reality per aparèixer als platós i anar a l'illa a dir-li tot el que no t'ha agradat", li retreia el col·laborador, molt seriós.

No obstant això, les crítiques del periodista no es quedaven aquí i seguia arremetent contra Carlos. "Vas tenir un munt d'anys per exposar la persona que se suposa que estimes. T'estàs victimitzant als platós i has deixat la teva nòvia així d'afectada a 'Supervivientes'. Si l'expulsen, és per culpa teva", sentenciava Miguel Frigenti.

A més, el tertulià apuntava que era "molta casualitat" que la gaditana hagués estat expulsada després de la visita del seu marit. "Hauries d'haver esperat", li recomanava el periodista. No obstant això, la seva actitud semblava no estovar a Carlos, que assegurava estar convençut que "ja no volia estar" amb la concursant de 'Supervivientes'.