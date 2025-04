Màxima preocupació a la família d'Anita després del que ha passat a 'Supervivientes'

La família d'una de les concursants de 'Supervivientes' ha fet saltar totes les alarmes sobre la seva continuïtat als Cayos Cochinos. Durant la gala passada, Anita Williamses va retrobar amb un dels seus grans enemics en el concurs: Manuel González. D'aquesta manera, ambdós van protagonitzar una trobada tensa que va fer que l'ex-participant de 'La Isla de las Tentaciones' es desplomés.

I és que l'arribada del seu ex-tentador va suposar tot un terratrèmol per a la relació de la jove amb Montoya. La parella ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta edició de 'Supervivientes' amb les seves anades i vingudes emocionals. Ara que finalment s'han reconciliat, la família de la jove tem que l'aparició de Manuel pugui provocar de nou la guerra a Hondures.

"Aquest temps m'ha anat molt bé per recordar coses amb Montoya i no vull que es faci malbé perquè es remou tot", confessava Anita Williams. Visiblement commocionada, la concursant patia un atac d'ansietat en conèixer que Manuel González no havia estat expulsat. Ara que hauran de conviure junts, la família de la jove catalana alça la veu per expressar la seva preocupació.

| Mediaset

Es pronuncia el germà d'Anita

Així ho ha expressat Marti, el germà de la concursant, que ha connectat amb 'Vamos a Ver' per fer una valoració del pas de la seva germana per 'Supervivientes'. "Allà ja no la veig tan bé. Al final l'entenc: és una cosa difícil de portar ara que començaven a estar les coses. Mentalment és forta però, de vegades, si es toquen temes que t'han fet mal, allà flaqueges una mica", deia.

Marti també té clar que a la seva germana li costarà estar a prop del que va ser el seu tentador a 'La Isla de las Tentaciones'. "Al final, estàs en una illa tancada les 24 hores del dia i tenint a aquesta persona al costat... sí, crec que li costarà", confessava.

Sobre com veu el seu ex-cunyat Montoya, el germà d'Anita el veu "bastant bé". "Al final crec que és important també tenir un suport allà dins. I si entre els dos s'estan donant suport mútuament... Doncs mira, que continuïn així. Jo no tinc cap problema amb ell i mai no l'he tingut" ha revelat.