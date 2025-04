Miguel Frigenti sentencia duramente a Laura Cuevas tras su actitud en 'Supervivientes'

Tras la última semana, Laura Cuevas se ha convertido en la concursante más polémica de esta edición de 'Supervivientes'. La gaditana no solo ha sido centro de críticas y discusiones en las playas de Honduras, sino también en los platós de Telecinco gracias a sus problemas matrimoniales.

Y es que la visita familiar que la ex-habitante de Cantora protagonizó con su marido, Carlos Calderón, ha quedado ya para el recuerdo. A diferencia de cómo suelen ser los reencuentros entre concursantes y sus seres queridos, La concursante y Carlos Calderón no tenían palabras bonitas el uno para el otro. Tras un tenso reencuentro cargado de reproches, la pareja ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán.

| Mediaset

Este sábado, todo volvía a explotar con la visita de Carlos Calderón a 'Fiesta'. El programa de Emma García acogía al marido de la concursante para hablar de su largo historial de infidelidades y crisis. Sin embargo, uno de los colaboradores del magacín se ha mostrado muy crítico con su actitud, creando un tenso momento en plató.

Miguel Frigenti sentencia a Carlos Calderón

"Estoy un poco saturado, Emma. Se está diciendo que es un montaje y yo sería un muy buen actor si eso fuera cierto", arrancaba el marido de Laura Cuevas. Ante estas palabras, el periodista Miguel Frigenti era incapaz de contenerse y cargaba duramente contra el matrimonio.

"Laura no lo ha hecho bien, pero a mí me parece que vas de víctima. Creo que hay que tener muy poca clase el esperar a que tu mujer entre a un reality para asomarte a los platós e ir a la isla a decirle todo lo que no te ha gustado", le achacaba el colaborador, muy serio.

Sin embargo, las críticas del periodista no se quedaban aquí y seguía arremetiendo contra Carlos. "Tuviste un montón de años para exponer a la persona que se supone que quieres. Te estás victimizando en los platós y has dejado a tu novia así de afectada en 'Supervivientes'. Si la expulsan, es por tu culpa", sentenciaba Miguel Frigenti.

Además, el tertuliano apuntaba que era "mucha casualidad" que la gaditana hubiera sido expulsada después de la visita de su marido. "Tendrías que haber esperado", le recomendaba el periodista. Sin embargo, su actitud parecía no ablandar a Carlos, que aseguraba estar convencido de que "ya no quería estar" con la concursante de 'Supervivientes'.