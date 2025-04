Rosario Matew reapareix després d'abandonar 'Supervivientes' amb una revelació important

L'estada de Rosario Matew a 'Supervivientes' va ser breu, però ha deixat una empremta que la influencer no està disposada a oblidar tan fàcilment. Tan sols 24 dies va durar la seva aventura a Hondures, i ara, ja de tornada a Espanya, ha decidit explicar la seva veritat. A través d'un vídeo a les seves xarxes socials, ha arremès contra 'Supervivientes' i ha explicat en profunditat què la va portar a prendre la dràstica decisió d'abandonar.

"Sé que molta gent pensa això, òbviament era una cosa que em pesava un munt perquè me'n vaig anar en una situació molt delicada. Però per amor m'hauria d'haver quedat perquè ells em van demanar que em quedés", va revelar. D'aquesta manera, va revelar que no va ser per la seva parella: "No vaig abandonar perquè tenia por de perdre'l, vaig abandonar perquè sabia que si continuava a 'Supervivientes' em podia passar factura d'alguna manera i no volia això".

En el seu testimoni, ha llançat dures acusacions a 'Supervivientes' per, segons ella, haver invisibilitzat el seu pas pel concurs. "Dins del programa van passar moltíssimes coses que vosaltres no heu vist perquè som molts concursants i no se li pot donar el mateix protagonisme a tots", ha revelat. "No s'ha explicat la meva història i no han sortit imatges meves", ha sentenciat.

| Mediaset

"He pescat, he partit cocos, he estat de les primeres a provar menjar, m'he portat bé amb tots els meus companys, em porto amics... No he estat la millor, però competia amb mi mateixa", explicava.

A més, Rosario Matew també ha revelat que el seu intent d'abandonar 'Supervivientes' no va ser una cosa impulsiva: "El protocol d'abandonament que vau veure que vaig activar no va ser el primer. No heu vist moltes coses. Em fa molt de mal perquè pensava que ho havíeu vist a casa com jo ho havia viscut i m'he trobat amb una realitat completament diferent".

Més enllà de 'Supervivientes', Rosario ha aprofitat per sincerar-se sobre el seu estat emocional i mental abans de viatjar a Hondures. "Hi ha una cosa que no m'esperava que em passés. Al novembre de 2023 vaig desenvolupar una mena de fòbia social perquè la meva vida va canviar molt quan es va emetre la meva edició de 'La Isla de las Tentaciones'", va revelar Rosario.

"Al novembre ja no podia més, em vaig convertir en una ameba. Antisocial, només plorava, em venia de gust estar tancada a casa meva, irritable, tenia atracons de menjar. De fet, en poc temps vaig agafar 8 quilos", va afegir.

| Mediaset

A aquesta situació s'hi va sumar la ruptura amb Stiven: "Al gener, Stiven i jo ho vam deixar. No és un secret per a ningú que abans de marxar a 'Supervivientes' Stiven i jo ens vèiem. Ell s'estava esforçant molt, jo estava més reticent...".

Durant el seu pas per 'Supervivientes', els seus sentiments també van evolucionar: "Remuntant-me una mica al principi de com s'ha enfocat en alguns perfils, no heu vist tot el meu progrés en aquell mes. Jo vaig entrar amb dubtes amb la meva relació, no sabia què fer, però sabia que Stiven volia estar amb mi. A mesura que passaven els dies, em vaig adonar que potser el que Stiven va decidir al gener era una cosa que ens feia falta".

"Si tornàvem, no era per llegir capítols antics, sinó per començar a escriure capítols nous junts. Si Stiven hagués vingut a Hondures, jo li hauria dit perfecte, queda't aquí, però jo me'n vaig", afegia.

El desgast emocional va acabar superant-la: "Psicològicament, per molt que vulgui a Stiven, necessitava marxar d'allà. Tenia símptomes de la situació que acabo de nomenar, em sentia com un ocell molt gran en una gàbia petita".