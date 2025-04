Almácor dona la campanada i li demana matrimoni a la seva nòvia en directe a 'Supervivientes'

Si hi ha un moment que ens encongeix el cor a 'Supervivientes' és el de les visites familiars. Aquell en què els concursants es retroben amb els seus éssers estimats després de passar tot tipus de penúries a Hondures. En aquesta ocasió, ha estat el torn d'emocionar-nos d'Almácor, que ha deixat en xoc a tothom en trobar-se amb la seva nòvia.

I és que el cantant alacantí no ha deixat d'expressar durant tot el concurs com troba a faltar Helena, la seva noia. El concursant ha tingut tant de temps per reflexionar als Cayos Cochinos que assegura haver-se adonat que "és l'amor de la seva vida". Per això, el programa ha volgut organitzar-li una sorpresa que no s'esperava.

Tot començava a la Palapa, on Laura Madrueño li oferia un dur dilema. "Has de confiar molt en mi", li deia la presentadora, que li demanava el seu objecte personal (un peluix de la seva nòvia) a canvi de una misteriosa clau.

| Mediaset

"Ella és el més important per a mi. Com em cuida, em recolza...", comentava entre llàgrimes el jove. "La vull per sempre", exclamava el cantant, que acceptava el dilema de Laura i acabava amb els ulls embenats.

Després, l'organització ha traslladat Almácor fins a la platja de jocs, on es trobava la seva nòvia en una gàbia. Per descomptat, el concursant no l'ha vista ja que portava els ulls embenats però aviat ha pogut escoltar-la, cosa que ha provocat immediatament les seves llàgrimes.

Una visita amb petició de matrimoni

En un intens joc, Helena ha hagut de guiar el cantant a través d'una cursa d'obstacles. En el procés, el jove havia de recollir tres claus que servirien per obrir la gàbia on es trobava la seva parella. Un cop junts, tots dos han plorat, s'han abraçat i besat, encara que potser ningú esperava que Almácor s'agenollés.

I és que, en un rampell de passió, el cantant alacantí li ha demanat matrimoni a la seva parella. "Helena, jo vull passar tota la meva vida amb tu, vols que ens casem?". Una resposta que ha rebut com a resposta un sí rotund.

Per descomptat, el jove s'ha pres el moment amb molta emoció, però també amb aquell humor que el caracteritza. "No tinc anell, però ja el tindré", confessava, encara que també admetia tenir-ho tot planejat. "Tenim molt de temps lliure i ho tinc tot pensat", reia ell, encara que admetia que la decisió final era d'ella.

Per descomptat, tothom estava convidat al casament. "Carlos, estàs convidat, eh", deia el cantant. Una llarga llista de convidats que incloïa Jorge Javier, Sandra Barneda, Terelu Campos i fins i tot Posidó, "que és una màquina", bromejava el jove.

Amb l'emoció a flor de pell, la visita ha arribat al seu final. La parella s'ha acomiadat amb un petó i una abraçada, conscients que estaran un temps sense veure's. "Gràcies per venir a Hondures, quin tros de passeig t'ha pegat", deia amb un somriure Almácor, que assegurava tornar a 'Supervivientes' amb les piles carregades.