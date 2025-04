Almàcor atès d'urgència en plena gala de 'Supervivientes': M'he rebentat

Aquesta gala de 'Supervivientes' ha tornat a deixar clar per què es tracta del reality més extrem de la televisió. Després de poc més d'un mes de concurs, ja són diversos concursants que han hagut de passar per mà dels metges del programa. Després de l'ensurt de Makoke, Almàcor ha hagut de ser intervingut d'urgència en ple directe després d'una mala caiguda en una prova.

Tot succeïa en la segona prova de l'èpica 'Lliga dels Déus'. Com cada diumenge, els concursants s'enfronten a diferents desafiaments que posen a prova la seva força, equilibri o agilitat. En aquesta ocasió, durant la segona ronda s'enfrontaven alguns dels concursants més potents en proves: Almàcor, Anita Williams, Montoya i Carmen Alcayde.

En aquesta clàssica prova de 'Supervivientes', els concursants han hagut de creuar diverses plataformes creant un pont amb tan sols dos taulons. Una prova que els força a demostrar la seva resistència, agilitat i rapidesa per acabar el recorregut en el menor temps possible. Només un d'ells es classificaria per a la fase final de la 'Lliga dels Déus', on optarien a guanyar un enorme gosset calent.

No obstant això, el jove cantant alacantí ha patit un petit contratemps que ha obligat els metges del programa a intervenir. Anita Williams i Montoya han sortit amb molta rapidesa, agafant una ràpida avantatge que ha deixat el cantant sense opcions. No obstant això, amb el bon esperit de supervivent, Almàcor no ha deixat d'intentar-ho.

La aparatosa caiguda d'Almàcor

Mantenir l'equilibri va ser una tasca difícil per al concursant, que no era capaç de fer dos passos seguits. En un dels seus intents, el jove va patir una aparatosa caiguda que el feia impactar amb les cordes del pont. "'Quin cop!", exclamava immediatament Sandra Barneda, des de plató.

| Mediaset

"M'he rebentat", se sentia murmurar al jove, que ja des de la primera caiguda havia fet símbols de dolor. Immediatament, Laura Madrueño parava el joc i li demanava al cantant que abandonés el joc i es dirigís a la platja. "Sortirà del joc i el veurà l'equip mèdic", anunciava la presentadora.

Finalment, després d'uns moments d'incertesa, Laura ha pogut confirmar que l'alacantí estava bé. Tot i que no ha aconseguit alçar-se amb el gosset XXL, més endavant hem pogut veure a Almàcor reunit amb la resta de concursants al 'Oracle de Posidó'.