Alarma a 'Supervivientes' per Joshua Velázquez després de patir un greu accident

'Supervivientes' és elreality més extrem i dur de la televisió. El programa de Telecinco ofereix la major aventura de les seves vides als concursants, però també els posa a la corda fluixa moltes vegades en haver de superar diverses proves. Sense menjar, amb condicions adverses i sense cap contacte amb l'exterior, es converteixen dia a dia en dignes supervivents.

Cada setmana que passa, els ànims i les forces de cada participant decauen i el concurs es fa més difícil per moments. Tant és així que les condicions ja estan començant a passar factura per a alguns a Cayos Cochinos. Joshua Velázquez va ser un dels més afectats, protagonitzant un moment de gran tensió que va alarmar tant els seus companys com l'audiència.

No és la primera vegada que Joshua Velázquez acaba en aquesta situació, ja que fa només una setmana li va donar un "chungo" a la platja i els seus companys no es van separar d'ell i van estar molt pendents del que li succeïa en tot moment. "Estic fatal", els assegurava el jove mentre estava estirat a terra i amb poques forces.

| Mediaset

Aquesta vegada, tot va ocórrer mentre els concursants realitzaven les seves tasques diàries a Cayo Cochinos. De sobte, les càmeres van captar Joshua Velázquez estirat a la sorra, immòbil sota el sol. En veure'l, els seus companys van córrer a comprovar el seu estat. "Joshua, m'he de preocupar o estàs prenent el sol? Et porto isotònic?", li va preguntar Laura Cuevas.

En veure que gairebé no es movia, han anat a buscar beguda per intentar reanimar-lo i eliminar aquell mareig. Gràcies a Déu, el supervivent ha pogut incorporar-se i beure sense complicacions sota l'atenta mirada de Laura Cuevas. "Et menjo la cara. Doneu-me uns segons que no puc ni moure'm. Però, ara ja puc veure bé", expressava el participant intentant recuperar-se.

"Ja puc veure fins i tot. Veia estrelletes", relatava Joshua Velázquez intentant tranquil·litzar els seus companys. De la mà d'Àlex Adrover, s'ha incorporat com ha pogut i s'ha dirigit a l'ombra d'un arbre. "Què et passa?", li ha preguntat Koldo quan l'ha vist allà estirat. "Veia estrelletes. Res, estic bé", relatava el canari.