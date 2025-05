Paraules inesperades de l'Anita que fan plorar els seus companys de 'Supervivientes'

Després de més de dos mesos des de l'inici d'aquesta aventura, els concursants estan amb els nervis a flor de pell. Així ho ha demostrat Anita Williams, que ha sorprès la pròpia Sandra Barneda amb les seves paraules. La jove ha provocat un tendre moment amb els seus companys de 'Supervivientes', que han acabat plorant emocionats.

El 'Supervivientes: Connexió Honduras' d'aquesta setmana començava amb una felicitació per part de la presentadora. Sandra Barneda es dirigia als concursants per felicitar-los un feliç Dia de la Mare. Es centrava especialment en les mares del concurs: Anita Williams, Carmen Alcayde i Makoke.

Després d'això, la catalana també qüestionava Montoya sobre la convivència dels últims dies. Una convivència que no està sent gens fàcil i que ha suposat un nou altibaix per a la relació del sevillà amb la seva ex-parella. Una nova discussió que l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha definit com "barallar-se amb un familiar".

| Mediaset

Les emotives paraules d'Anita

"Et molesta escoltar que ets com família i no alguna cosa més?", li preguntava la presentadora a Anita Williams. La concursant de 'Supervivientes' responia sense embuts, assegurant que no era una cosa que li preocupés. "Sempre ho he dit, abans que la nostra relació hi ha la família que hem creat els tres", explicava, fent referència al seu fill Thiago.

Unes paraules que de seguida causaven les llàgrimes del sevillà, visiblement emocionat. Acte seguit, la jove s'emocionava també i s'inspirava amb un petit discurs que provocava les llàgrimes en els seus companys. "Això és cada dia més dur, la paciència és menys i la fam és més", explicava la concursant.

"Cada vegada pensem més en el que hi ha fora i que potser no hem valorat", assegurava la supervivent. Unes condicions que fa que la relació entre els concursants sigui cada vegada més tensa. "Ho acabem pagant entre nosaltres. No només Montoya i jo, sinó entre tots", plorava.

Unes paraules que causaven que la resta de concursants de 'Supervivientes' també s'emocionés i comencés a plorar. Montoya, Carmen Alcayde, Makoke, i fins i tot Borja González es mostraven visiblement afectats pel que acabaven de sentir i recordant els seus éssers estimats. "Una abraçada enorme des d'Espanya perquè ho esteu fent genial", tractava d'animar-los Sandra Barneda.