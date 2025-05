L''Huracà Gabriella' arrasa 'Supervivientes' i deixa tremolant l'Anita i en Montoya

La passada edició de 'La Isla de las Tentaciones' continua donant molt de què parlar. Anita Williams i Montoya s'han convertit en els dos grans protagonistes de 'Supervivientes 2025'. Les seves anades i vingudes mantenen els espectadors enganxats i, ara, la seva relació podria patir un nou gir. Gabriella Hahlingag, qui va ser temptadora del sevillà i actual parella de Manuel González, ha viatjat a Hondures per visitar-los.

Aquest 'Supervivientes: Conexión Honduras' començava amb una petició de la parella. Després d'una nova baralla a Hondures, Anita i Montoya han sol·licitat una cita per acabar d'arreglar les seves diferències. El que no esperaven, que aquesta cita comptaria amb una coneguda cambrera: Gabriella.

Sandra Barneda li ha demanat a la temptadora que es posés un vestit de cambrera i que es preparés per a "el gran sopar" que l'esperava. Tot i que l'organització del programa li havia fet creure que es retrobaria amb Manuel, ràpidament s'ha adonat del que passava en retrobar-se amb l'exparella. "No sabia que començàvem amb el plat fort", ha exclamat en veure'ls.

| Mediaset

Una trobada que ràpidament s'ha convertit en un intercanvi d'acusacions entre la parella i la seva ex-temptadora. La jove ràpidament ha acusat Montoya de mentider i a Anita d'haver-se convertit en "el seu gosset falder". Unes paraules que no han estat ben rebudes pel sevillà, que no ha dubtat a respondre-li.

Montoya esclata contra Gabriella

"Jo no sé quin programa estàs veient però jo no he parlat malament de tu", sentenciava el jove, visiblement nerviós. A més, el jove no ha deixat de repetir que ja estava curat de tot el que va passar a 'La Isla de las Tentaciones' i que no li importava res del que tingués a dir Gabriella. "Jo no vull entrar en el circ que us esteu muntant, esteu acostumats al mitele però Montoya passa de tot això", sentenciava ell.

Per la seva banda, Anita Williams es mostrava molt més conciliadora. "Jo en contra teva no tinc res", començava la catalana, cordial. No obstant això, la concursant de 'Supervivientes' no dubtava a posar-li els punts sobre les is sobre l'actitud de Manuel González en el concurs. "Com es portarà bé amb algú que després aprofita qualsevol cosa per fer un vídeo criticant?", li retreia.

La tensió ha continuat creixent entre ells, amb Gabriella traient cada vegada més coses de l'exterior. "Em deies que si volia estar amb tu havia d'anar-te darrere", li retreia al d'Utrera. No obstant això, Montoya ho tenia clar: "Ja no m'importa res, véns aquí perquè vols això[tele]però Montoya brilla sol. Dona'm de menjar primer i ja després parlem", tancava ell.

Abans d'acabar el menjar, Gabriella s'ha atrevit a fer una valoració sobre el futur de la parella. "Crec que Montoya sí que la pot estimar, però ella el que té és obsessió", sentenciava. Una provocació en la qual la jove no queia i donava per finalitzat el sopar.

"Donem per acabada aquesta trobada", anunciava Sandra Barneda, per sorpresa de la parella de 'Supervivientes'. Finalment, s'han quedat sense poder menjar encara que la presentadora els ha promès que podran tenir la seva esperada cita romàntica si guarden el secret de la presència de Gabriella a Hondures.