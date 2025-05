Makoke en el punt de mira per la seva actitud en els últims dies a 'Supervivientes'

Des de l'inici de l'aventura, Makoke no ha estat una de les concursants més populars entre els seus companys. Tant li fa la platja o equip en què es trobi: la col·laboradora rep crítiques allà on va. Ara, la participant de 'Supervivientes' s'ha tornat a enfrontar a Montoya i Carmen Alcayde per la seva actitud en els últims dies.

Tot succeïa quan Makoke decidia confrontar a Manuel González després del seu comportament a 'Tierra de Nadie'. "No em va agradar la teva actitud, tan xulito", ressaltava la col·laboradora, que assegurava no conèixer aquesta faceta del gadità. No obstant això, aquesta trobada era ràpidament titllada de "oportunista" per alguns dels seus companys.

Dures crítiques a Makoke

| Mediaset

Un moment que era especialment criticat per Montoya i Carmen Alcayde, dos dels seus grans enemics en el concurs. Tots dos li retreien no haver parlat en directe i haver esperat a fer-ho a la platja durant el dia de nominacions. "Ara és tard, senyora. Ja ningú es creu el paperot", sentenciava el sevillà, molt dur amb la seva companya.

En un altre vídeo, l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' tornava a arremetre durament contra la seva companya titllant-la de "chaquetera". El concursant es desfogava amb els seus companys, assegurant que ell "defensa la seva família fins al final" i "no es canvia de jaqueta a la mínima".

Per descomptat, Jorge Javier Vázquez ha volgut tractar el tema a La Palapa, el moment per fer un repàs del que ha succeït durant la setmana. Allà, l'ex de Kiko Matamoros es defensava de les acusacions. "Ja ho vaig dir aquí a Palapa però després Carlos Sobera no em va donar la paraula", explicava ella, contundentment.

"Tot el que faig és per les nominacions sembla, estic farta", sentenciava més endavant la concursant. No és la primera vegada que Makoke és acusada de manipuladora i calculadora des de 'Supervivientes'. A Palapa, el sevillà ha tornat a fer burla de l''aigua de coco' de Makoke, un moment que ha definit com "impostat".

Per descomptat, no tot han estat crítiques per a la col·laboradora de Telecinco. Alguns dels seus companys s'han atrevit a trencar una llança a favor seu, com Borja González o Anita Williams. Mentre que ell ha explicat que no sent que Makoke es mou per interessos, l'Anita s'ha mostrat més ambigua. "No crec que amb mi sigui interessada, però crec que amb la Carmen una mica sí", explicava la jove.