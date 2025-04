Alessandro Lequio sentencia a Montoya després de la seva evacuació de 'Supervivientes'

L'estat de salut de Montoya, que va ser evacuat de l'illa de 'Supervivientes', continua donant molt que parlar. El jove va patir un atac d'ansietat, amb febre lleu, que el va obligar a ser evacuat de l'illa, encara que, finalment, va poder tornar al concurs. Aquest tema ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', amb Alessandro Lequio com un dels més crítics.

Carlos Sobera va ser l'encarregat de llegir el sobre amb el comunicat de l'organització. "La bona resposta al tractament i la desaparició dels símptomes permeten que torni amb els seus companys", sentenciava el presentador, confirmant la millor de les notícies per a Montoya.

A ' Vamos a ver', Adriana Dorronsoro va ser clara en la seva postura conciliadora: "A mi m'agrada que Montoya hagi pogut seguir en el concurs". Un comentari aparentment innocent que va donar peu a una de les intervencions més iròniques d'Alessandro Lequio: "Però tenies algun dubte?".

| Mediaset

Alessandro Lequio no es va aturar aquí i va llançar un comentari carregat de malícia. "Se li va anar en un dia la febre", va dir, minimitzant els símptomes que preocupaven els metges i deixant entreveure que la sortida del concursant podria no haver estat justificada. Aquestes polèmiques paraules van encendre els ànims d'altres tertulians, com de Carmen Borrego: "A la cabana no hi vas si no estàs malalt i no ho recomana un metge. Pensar que el treuen perquè és Montoya em sembla un autèntic error".

Lluny de calmar-se, el to del debat es va elevar encara més quan Alessandro Lequio va deixar anar una acusació directa contra la producció del 'Supervivientes'. "No ens prenguis a tots per ximples", va dir en to desafiant. A més, el col·laborador de 'Vamos a ver' deixava caure una sospita de favoritisme: "Tots sabem que Montoya és l'epicentre d'aquest reality i, per tant, cal mantenir-lo sí o sí".

A més, la crítica no va acabar aquí. Amb un comentari que va fregar la burla, va rematar la seva intervenció amb un dard dels més àcids: "El metge sabrà, però tot apunta a esgotament. És tan pesat, que s'ha d'agitar a si mateix".