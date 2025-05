'Supervivientes' fa un gir de 180º a la seva expulsió que els concursants no esperen

El compte enrere ha començat per a la novena gala de 'Supervivientes', que se celebrarà aquest dijous 1 de maig a Telecinco. Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño conduiran una nit carregada de tensió, en la qual l'audiència serà l'encarregada de prendre una de les decisions més importants. De manera inesperada, els concursants nominats s'enfrontaran a una expulsió definitiva.

Després de la salvació de Joshua, el futur a 'Supervivientes' penja d'un fil per a tres participants: Makoke, Manuel i Koldo. Aquest últim, encara que ja ha rebut el vistiplau dels serveis mèdics per continuar en el reality, continua afrontant serioses complicacions en el seu dia a dia als Cayos Cochinos. Serà el públic, a través de l'app de Mitele, qui determini quin d'ells haurà d'abandonar per sempre l'aventura a Hondures i tornar a Espanya. Es tracta d'una cosa que els concursants no esperen, tenint en compte que fins ara tots han rebut una segona oportunitat.

La gala de 'Supervivientes' també comptarà amb importants reptes per als supervivents. Un d'ells serà "L'Ascens de Posidó", una prova de localització en la qual els equips hauran de recuperar un tòtem i elevar-lo mitjançant una estructura i cordes. El grup guanyador podrà escollir quina platja ocuparà durant els pròxims dies, un privilegi gens menor en aquesta fase de 'Supervivientes'.

A més, els finalistes de l'últim joc de pre-líder, Manuel i Pelayo per una banda, Montoya i Borja per l'altra, s'enfrontaran pel lideratge definitiu a "La senda d'Aristòtil". Només un d'ells aconseguirà fer-se amb el collar de líder, símbol de poder i salvació en la convivència.

Al plató, Laura Cuevas repassarà la seva experiència a 'Supervivientes', parlarà sobre la seva situació personal i es retrobarà amb els seus éssers estimats. També hi haurà espai per a noves imatges que mostraran com ha evolucionat el vincle entre Anita i Montoya, després del polèmic petó d'amagat. La nit tancarà amb una nova ronda de nominacions, la primera des de la reconfiguració d'equips del passat diumenge.

'Supervivientes: Tierra de Nadie' va liderar en audiències a Telecinco mantenint-se en un gran 20,1% i 1.297.000 seguidors. El programa de Carlos Sobera, que va fregar el 30% de quota de pantalla en els seus minuts finals, va aconseguir el seu tercer millor dimarts de la temporada. A més, el reality va marcar un bon 11,5% i 1.478.000 en el seu express, sent segona opció de la seva franja, tan sols per sota de 'El Hormiguero'.