Carlos Sobera paralitza 'Supervivientes' per renyar Manuel per la seva actitud

Aquesta ha estat una setmana caldejada a 'Supervivientes'. Les provocacions de Manuel González han provocat una enorme baralla entre Anita Williams i Montoya, que fins ara estaven més units que mai. No obstant això, l'actitud del gadità ha obligat a Carlos Sobera a intervenir per renyar-lo.

Tot succeïa després d'emetre un vídeo on el participant criticava durament l'exparella de 'La Isla de las Tentaciones'. "Està molt pujada, sembla la regidora del programa. A sobre hi ha coses que encara no han parlat entre ells", sentenciava Manuel González, que no ha deixat d'atacar el seu exembolic des de la seva arribada.

Després d'això, 'Supervivientes' emetia més imatges amb un nou enfrontament entre Anita i Montoya. Encara que la parella està molt unida des de fa unes setmanes, tots dos han viscut una muntanya russa d'emocions a Hondures. Tan ràpid es barallen a crits, com tornen a reconciliar-se i es fan una abraçada tan amics.

| Mediaset

Renyada de Carlos Sobera

Després d'aquest nou vídeo, Carlos Sobera ha volgut saber l'opinió d'un dels protagonistes d'aquest triangle: Manuel González. No obstant això, per sorpresa del presentador, el gadità admetia no haver estat atent a les imatges i per tant no podia parlar del tema. Una resposta que semblava no agradar gens al basc, que ha paralitzat 'Supervivientes' per llançar un missatge contundent.

"Us recordo que tots heu de prestar atenció a tots els vídeos perquè és la vostra obligació participar en el programa", li ha recordat el presentador, molt seriós. Encara que Carlos Sobera es dirigia a l'extentador, altres concursants també s'han sentit interpel·lats.

"Carlos, jo et volia demanar disculpes per l'altre dia", confessava en aquell moment Álvaro Muñoz Escassi. El genet feia referència a un moment de la setmana passada en què el presentador li havia opinat la seva opinió. "Jo estic veient passar la tarda", havia estat la resposta del concursant, sense voler entrar en la discussió.

No obstant això, Carlos Sobera el frenava en sec per recordar-li que "és el públic el que compta". De nou, el presentador els recordava que havien d'estar sempre atents al que succeïa, ja que tots eren participants de 'Supervivientes'.

Aquesta no és la primera vegada que l'organització ha hagut de cridar l'atenció als concursants per la seva poca participació. Durant la gala passada, Jorge Javier Vázquez ja els va cridar l'atenció per discutir les coses de la convivència quan no hi ha càmeres. "Això és un reality i volem veure el vostre joc, si no esteu falsejant la realitat", sentenciava el català aleshores, molt enfadat.