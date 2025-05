Joaquín Prat diu el que molts pensen després de la petició de Koldo a 'Supervivientes'

Koldo Royo ha estat un dels protagonistes de les últimes gales de 'Supervivientes'. Als seus gairebé 70 anys, el concursant ho ha donat tot a l'illa, però ara està demanant ser expulsat pel públic.Una decisió que ha centrat el debat a 'Vamos a ver', amb una clara sentència per part de Joaquín Prat.

"Jo em trobo bé, però crec que psicològicament estic molt cansat i estic sense massa muscular. El que més em dol és decebre els que m'estan donant suport.Aquesta vegada els hauré de dir que, si em voleu, deixeu-me sortir per la porta de davant i no per la del darrere", deia Koldo Royo a 'Supervivientes'.

"Prefereixo que no em salvin perquè vull sortir bé, digne, no vull sortir malament, ni donar més feina, no vull sortir en llitera, sinó amb els dos peus com vaig entrar. Vull marxar donant-ho tot i no per la porta del darrere. Cal saber quan t'has de marxar", afegia el concursant.

| Mediaset

D'aquesta manera, al plató de 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha estat la primera a iniciar el debat: "Crec que ha tocat fons. Arriba un moment en què la ment i el cos no poden amb ells".

"Estem parlant com si els altres supervivents estiguessin a la cresta de l'onada i feliços.Estan tots famèlics, sense gana, amb l'ànim pels terres... No dic que Koldo no sigui més gran i és veritat que ho ha donat tot", sentenciava Alexia Rivas. "No és una qüestió d'edat. Està bé, però no està igual que la resta", defensava Antonio Rossi al concursant a 'Vamos a ver'.

"Quan se'n vagi m'aixecaré al plató perquè crec que ha estat un bon concursant, però arribats a aquest moment quina llàstima que no pugui donar un empenteta més, perquè ja ha fet el més difícil", afegia Alexia Rivas. "És un senyor amb una edat i unes malalties molt greus, això cal tenir-ho en compte", mantenia Alessandro Lequio. "El seu mèrit és el doble que la resta", sentenciava Antonio Rossi.

D'aquesta manera, Joaquín Prat feia una reflexió a 'Vamos a ver' que molts aplaudien. "Aguantarà a la decisió de l'audiència, hi ha altres i altres que abandonen i aquest senyor esperarà el que decideixi l'audiència", concloïa el presentador.