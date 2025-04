Alessandro Lequio diu el menys pensat del que ha passat amb Makoke a 'Supervivientes'

El passat diumenge, el 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' va oferir a l'audiència un dels moments més emotius de la temporada. Makoke va protagonitzar el conegut Pont de les emocions sense saber que, al final del recorregut, l'esperava la seva parella, Gonzalo. Un retrobament que no només va emocionar la pròpia concursant, sinó que també va generar un allau de reaccions en els programes de crònica social.

Les imatges del retrobament emotiu, que ja s'han tornat virals, no van passar desapercebudes a 'Vamos a ver'. Joaquín Prat va destacar la bellesa del moment: "La imatge dels dos, a l'aigua i amb la posta de sol, és la més bonica d'aquesta edició". No obstant això, Pepe del Real es va mostrar crític amb l'actitud de la col·laboradora: "No té 15 anys... És un per a més".

"Ella és així, exactament igual al que veiem, la mateixa efusivitat i felicitat. Està gaudint d'un amor més serè i més madur", va comentar Antonio Rossi, al que Alejandra Rubio va afegir: "Amb 55 anys no s'ha queixat mai i ha fet el que havia de fer. Està gaudint del seu concurs i ho està donant tot. A més, ens dona sinceritat i joc, a mi, m'encanta".

| Mediaset

No obstant això, una de les opinions més esperades a 'Vamos a ver' era la d'Alessandro Lequio. Després d'una menció de Sandra Aladro, que va comparar el moment amb l'icònic retrobament entre Rosa Benito i Amador Mohedano, l'italià va respondre amb el seu estil particular: "Una mica per contestar-te. Per descomptat, l'amor no té edat, però l'estètica (o contenció) de l'amor sí que té edat. Per a mi, en línies generals, va ser un testimoni molt positiu perquè que algú digui que va tenir una vida i infància feliç és una alegria".

A més, Alessandro Lequio va celebrar que Makoke es centrés en les emocions presents i no en velles ferides. "No va aprofundir en les seves zones fosques, que les sabem i les hem viscut en directe", va sentenciar Antonio Rossi, donant suport a les paraules del seu company de 'Vamos a ver'.