Álex Adrover comparteix el diagnòstic mèdic després de la seva lesió greu a 'Supervivientes'

Després de setmanes d'incertesa mèdica, Àlex Adrover ja té respostes. L'actor, que es va veure obligat a abandonar 'Supervivientes' a poques setmanes de la final, ha compartit amb els seus seguidors l'informe mèdic definitiu de la lesió que el va apartar del reality. Tot i que la seva sortida va ser un cop dur, sobretot estant tan a prop del desenllaç, la notícia que ha rebut ara li permet mirar el futur amb optimisme.

Durant la seva estada a 'Supervivientes', Àlex Adrover va patir una aparatosa lesió al genoll que va encendre totes les alarmes. En tornar a Espanya, el concursant va començar un procés mèdic exhaustiu per determinar la gravetat del dany i valorar si hauria de sotmetre's a una intervenció quirúrgica. Fa tot just dos dies, l'actor es va sotmetre a una ressonància decisiva.

Aquest mateix divendres, acompanyat per la seva dona, l'actriu Patricia Montero, va anar a l'hospital per conèixer el veredicte. La notícia no podia ser més encoratjadora: no caldrà operar. La parella, visiblement alleujada, va celebrar la bona nova a les xarxes socials, compartint amb els seus seguidors l'alegria del moment.

| Mediaset

Tot i així, Àlex Adrover va voler aclarir que el procés de recuperació serà llarg i exigent: "Tot i així el genoll està inflamat i hi ha molt de líquid". És per això que encara queda un llarg procés per davant després de la seva ruptura a 'Supervivientes'.

L'informe mèdic confirma que l'actor sofreix una ruptura de tendó com a conseqüència d'una luxació de ròtula, cosa que ha provocat una important inflamació i acumulació de líquid a l'articulació. "Però la setmana que ve començo amb la rehabilitació", va anunciar amb entusiasme.

De moment, haurà de mantenir el genoll immobilitzat durant almenys dues setmanes més. "D'aquí molt poc estaré com un roure i d'aquí a sis mesos com un noi de 20 anys", va explicar Àlex Adrover. Al que la seva dona va respondre rient: "Això no t'ho creus ni tu!". El mateix actor va reconèixer entre rialles que, tot i no ser del tot realista, necessita repetir-se aquest tipus de frases: "Això m'ho dic jo, però m'agrada!".