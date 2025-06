Dur enfrontament a 'De Viernes' amb retrets entre Terelu Campos i Makoke

La conversa esperada entre Makoke i Terelu Campos a 'De Viernes' no va servir per limar asprors, sinó per confirmar el que ja se sabia: la relació entre ambdues està completament trencada. El que durant anys va ser una estreta amistat ha derivat en una tensió evident, alimentada per anys de silenci, retrets i camins divergents. El retrobament, carregat de gestos freds i paraules directes, va deixar al descobert les veritables raons del seu distanciament.

Terelu Campos no va esquivar el tema i va posar sobre la taula un dels moments clau que van marcar la fi del seu vincle amb Makoke: "Jo t'ho vaig avisar. No et defensaré perquè quan veig una dona treballant a la televisió tot el temps, no aporta res al matrimoni. No crec que sigui així i no ho defensaré".

A més, Terelu Campos va deixar clar que hi ha qüestions legals en joc que han limitat la seva capacitat per abordar certs temes públicament. Sobretot els relacionats amb Kiko Matamoros. Uns assumptes que, segons va dir, només es podien tractar "més en privat".

| Mediaset

Makoke, lluny de quedar-se en silenci, va respondre des de la ferida: "Si ets amiga, el que fas és preguntar què és el que passa". Tanmateix, Terelu Campos va ser contundent a l'hora de defensar la seva versió, recordant que va intentar advertir-la i establir límits clars: "On sabia que treballaves et vaig dir: 'No em demanis que et defensi en una cosa en què no hi estic d'acord, perquè no ho faré'".

La conversa va anar guanyant intensitat a mesura que totes dues repassaven moments del passat a 'De Viernes'. "Et val la pena passar una mala estona per tres dies de feina? Crec que t'ho pots permetre", qüestionava Terelu Campos. Makoke, per la seva banda, va respondre amb una frase clara: "Treballar sempre val la pena".

Un dels moments més sensibles es va produir quan Makoke va recordar un desencontre amb Alejandra Rubio, que avui encara li pesa: "La vaig agafar al passadís i l'hi vaig dir. Va ser una cosa puntual, li vaig demanar perdó".

Finalment, Terelu Campos va ser clara: "Hi va haver un moment de desencontre i els nostres camins s'han anat separant. No hem coincidit en programes de televisió i no formava part de la nostra vida quedar per prendre un cafè".