Gala abandona la cerimònia de salvació de 'Supervivientes' per un motiu de pes

La d'avui és una d'aquelles gales de 'Supervivientes' passades per aigua: les tempestes han assotat de nou Hondures i estan fent passar uns dies molt difícils als concursants. No obstant això, el concurs continua i aquesta nit se celebrava una cerimònia de salvació que reduiria la llista de nominats a dos. Una mecànica que Gala Caldirola ha hagut d'abandonar en ple directe.

Recordem que la setmana passada acabava amb Montoya, Anita Williams, Koldo Royo i Gala Caldirola com a nominats definitius. Després de la salvació del sevillà al 'Tierra de Nadie' de dimarts, arribava el moment de conèixer el nom del següent concursant més votat. Una mecànica que ha succeït en plena pluja i que ha provocat una tensa situació.

Com sempre, els tres supervivents nominats havien de col·locar-se sobre una plataforma sobre l'aigua. No obstant això, el temporal complicava la tasca i observàvem els tres nominats tremolar de fred. De fet, Gala Caldirola es tirava a un costat i es negava a pujar a la plataforma.

| Mediaset

Malgrat la insistència d'Anita Williams i l'ajuda que li oferia Koldo Royo, la model seguia acotada a un costat. "No puc, em tremolen les cames", no deixava de repetir la jove. El temporal ha fet mossa en la concursant, que no deixava de tremolar i no era capaç d'aixecar-se.

"Gala, et pots posar en posició?", li recriminava Laura Madrueño, que ja estava donant inici a la important cerimònia de salvació. No obstant això, ella seguia repetint que no podia. "Em tremolen les cames, no em puc posar dreta", deia l'ex tronista amb la veu trencada.

Recordem que aquesta mecànica és un clàssic de 'Supervivientes' i que, a més, té un efecte directe en les nominacions. Amb la salvació, l'expulsió passa a ser un duel directe entre dos dels nominats, un canvi que podria fer girar els percentatges. Per això, no seria possible no celebrar-la.

Finalment, la presentadora li ha comunicat a Gala Caldirola que no calia que pugés a la plataforma. "De totes maneres, segueixes nominada així que pots saltar a l'aigua", li comunicava Laura Madrueño a la model.

La cosa ha quedat entre Anita i Koldo, encara que finalment l'audiència de 'Supervivientes' ha decidit que qui havia de romandre en el concurs era la de 'La Isla de las Tentaciones'.