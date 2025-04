L'emotiva reacció a Hondures després de conèixer el segon expulsat de Supervivientes

Després de més d'un mes d'aventura, 'Supervivientes' ha donat a conèixer el nom del segon expulsat oficial d'aquesta edició. Una expulsió que s'ha decidit entre els habitants de Playa Misterio, que després de ser desterrats busquen el seu moment per tornar al concurs. Per tant, Manuel González, Nieves Bolós, Àngela Ponce i Makoke s'han jugat la seva permanència als Cayos Cochinos enfrontant-se a la votació del públic.

Ha ocorregut durant el 'Supervivientes: Connexió Honduras' d'aquest diumenge, amb Sandra Barneda al capdavant. Allà, els quatre concursants han tingut l'oportunitat d'enfrontar-se a una prova clàssica per lliurar-se de l'expulsió: els llits voladors. Un desafiament que consisteix a aguantar el màxim temps possible sobre unes plataformes que a poc a poc es van inclinant sobre el mar.

Amb un resultat similar al de la setmana passada, Nieves Bolós ha aconseguit alçar-se com a guanyadora del collaret de la immunitat. La influencer s'imposava als seus companys i es marcava un impecable temps que deixava el televot entre Àngela Ponce, Makoke i Manuel González.

Finalment, Sandra Barneda comunicava a un dels nominats la decisió de l'audiència. Manuel González era el primer a salvar-se, cosa que li feia saltar d'alegria. "Sembla que m'he ficat un entrepà de botifarra entre pit i esquena", exclamava com a metàfora de la seva felicitat en aquells moments.

No obstant això, amb la salvació de l'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones' arribava una mala notícia per a les altres dues concursants. Àngela Ponce i Makoke s'enfrontaven a un tens duel d'expulsió que acabava amb la col·laboradora de Telecinco com a vencedora.

Després d'una setmana molt convulsa, Makoke finalment ha tingut un xut d'alegria amb la seva salvació. No obstant això, això significava que l'aventura de la Miss a 'Supervivientes' arribava a la seva fi. Una precipitada sortida d'Àngela Ponce que ha acabat d'enfonsar una de les seves companyes: Nieves Bolós.

Ambdues han estat ungles i carn des de la seva entrada al concurs. Per això, aquesta expulsió ha estat especialment difícil per a la influencer, que s'ha enfonsat en conèixer la decisió del públic. Plorant a llàgrima viva, la concursant s'ha acomiadat amb una forta abraçada de la Miss, que ha abandonat el concurs amb el somriure que la caracteritza.