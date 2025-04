Joaquín Prat assenyala ara la seva guanyadora de 'Supervivientes', amb una clara advertència

El compte enrere per a una nova expulsió a 'Supervivientes' ha començat, i, amb Anita, Koldo i Gala com a candidats a abandonar l'aventura, els ànims estan més encesos que mai. Un d'ells abandonarà l'illa per dirigir-se a Playa Misterio amb la resta de desterrats. A 'Vamos a ver' els col·laboradors van aprofitar per defensar els nominats de 'Supervivientes' i moure el públic a votar.

Alejandra Rubio va ser una de les més vehements. Defensant Anita, la jove no va dubtar a lloar la trajectòria de la seva concursant des de l'inici del reality: "És la millor concursant que tenim en aquesta edició. Ha demostrat ser una supervivent amb totes les lletres, ha guanyat un munt de proves, ens dona vídeos, ens dona momentassos i no la podem fer fora. Encara hem de veure com avança la seva relació amb Montoya".

L'entusiasme d'Alejandra Rubio va ser tal que fins i tot es va atrevir a postular la jove com a vencedora: "la guanyadora de 'Supervivientes 2025'". Una aposta que podria semblar precipitada en aquesta fase del concurs, però que no va ser descartada per Joaquín Prat.

| Mediaset

El presentador, inicialment va coincidir amb Alejandra Rubio en el potencial d'Anita: "Estic d'acord amb Alejandra. Anita podria ser una clara finalista". Poc després, va reforçar el seu suport amb una declaració que va deixar clar que no la veu només com una candidata forta, sinó com a possible guanyadora: "I a més pot ser una potencial guanyadora".

Tanmateix, Joaquín Prat també va introduir una nota de cautela en la seva anàlisi. Encara que valora el recorregut d'Anita i creu que té opcions d'arribar a la final, va advertir que el seu pas pel programa no està exempt de riscos. "Crec que l'únic que es pot carregar el seu concurs és la seva relació amb Montoya", va sentenciar Joaquín Prat.

Recordem que, en audiències, aquest dimarts, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderat en la seva cinquena entrega a Telecinco amb un gran 19,4% i 1.317.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera va pujar a un 21,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys. A més, la versió express, en l'access prime time, va marcar un bon 11,6% i 1.532.000 espectadors.