Preocupació per Makoke després de patir un nou accident a 'Supervivientes'

Makoke sembla haver entrat en una espiral d'accidents a 'Supervivientes'. Tot i haver estat recentment salvada per l'audiència, la seva permanència al reality està sent un autèntic suplici. Després de la aparatosa caiguda que la va obligar a ser evacuada d'urgència, la concursant ha tornat a patir un altre contratemps, aquesta vegada causat per una picada que li va provocar un notable estat d'angoixa.

L'escena es va produir a Playa Misterio, el seu nou destí després de ser expulsada per l'audiència de 'Supervivientes' de Playa Calma i Playa Furia. Mentre queia la tarda i els supervivents compartien un moment d'aparent calma, Makoke va començar a notar una molèstia aguda a la zona de la barbeta. Visiblement incòmoda, es queixava d'un dolor que no deixava d'augmentar, sense entendre gaire bé què li estava passant.

Va ser el seu company Manuel qui va detectar l'origen del problema: un fibló clavat a la pell. Sense pensar-s'ho dues vegades, es va acostar per ajudar-la i va extreure l'insecte amb cura. "Aquí tens la picada", li va anunciar mentre sostenia el fibló a la mà.

| Mediaset

La reacció de Makoke no es va fer esperar, i entre gestos d'incomoditat i dolor, va llançar una frase que resumeix el seu pas per 'Supervivientes'. "Però per què em passen tantes coses a mi?", es va preguntar. I és que Makoke no deixa de viure mals moments després del seu accident i ser expulsada pel públic de 'Supervivientes'.

Encara que la situació va ser tensa, Manuel va intentar rebaixar la gravetat amb una dosi d'humor a 'Supervivientes'. "Mira el costat positiu, així ja no hauràs de posar-te àcid hialurònic als llavis", va bromejar, provocant algunes rialles a l'entorn. No obstant això, Makoke no estava per a bromes, incapaç d'ocultar la seva desesperació davant el que sembla una successió interminable d'obstacles físics i emocionals.

Aquest diumenge, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar en audiències a Telecinco amb un estupend 18,5% de share i 1.572.000 espectadors. El reality presentat per Sandra Barneda, que va congregar a 4.111.000 espectadors únics al llarg de la nit, va pujar a un gran 22,4% en el target entre 25 i 44 anys.