Comunicat de la família d'Anita després de les crítiques rebudes a 'Supervivientes'

Una de les concursants més polèmiques de 'Supervivientes' està sent Anita Williams, tant dins com fora del concurs. El creixent volum de crítiques i comentaris ofensius a les xarxes socials ha portat la seva família a prendre una decisió. I és que els familiars de l'Anita han decidit trencar el silenci i defensar públicament la jove.

Aquest dijous, els seus pares van difondre un comunicat a 'Vamos a ver', en el qual condemnen amb claredat el nivell d'odi que està rebent l'Anita durant la seva participació a 'Supervivientes'. Ho fan, segons expliquen, no només com un gest de protecció cap a la seva filla, sinó també com un límit davant els atacs injustificats que desvirtuen l'objectiu del reality.

"Per respecte a la nostra filla Anita, a José Carlos Montoya i a la seva família,no entrarem en faltes de respecte ni en incongruències ni comentaris que no siguin referents a la supervivència en el concurs 'Supervivientes'", comença l'escrit, amb una referència directa a les recents declaracions del pare de Montoya.

| Mediaset

"La nostra filla mai ha rebut més judicis que suport, per la qual cosa no ha crescut pensant que havia d'agradar-nos per ser estimada. Per tant la guiarem i l'acompanyarem sempre a ser ella i no a ser la versió del que una part de la societat vol que sigui. Li ensenyarem cada dia a no viure mai amb la culpa perquè segueixi avançant", afirmen en el comunicat.

El missatge també inclou una reflexió sobre l'aprenentatge i el perdó, en clara referència al seu pas per 'La Isla de las Tentaciones'. En aquest altre reality, l'Anita també va ser durament assenyalada: "Una caiguda és una lliçó, no una sentència".

Finalment, els seus pares agraeixen el gest de la seva filla per reconèixer públicament els seus errors i fan una crida a l'empatia. D'aquesta manera, han tancat amb una frase que deixa entreveure cert desencant amb la part més cruel de l'escrutini públic: "Felicitem la nostra filla per haver demanat perdó públicament i lamentem l'odi d'alguns. Els nostres millors desitjos perquè la felicitat inundi les vostres llars perfectes".