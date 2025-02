José María Almoguera anuncia que abandonarà 'GH DÚO' per un motiu de pes

La d'aquesta setmana és, potser, una de les nominacions més decisives de 'GH DÚO'. Miguel Frigenti, Romina Malaspina i María Sánchez es juguen l'expulsió amb uns percentatges més igualats que mai. A més, la casa està vivint els seus moments més tensos, amb els bàndols cada cop més distanciats. Davant de tot això, José María Almoguera activa el temut protocol d'abandonament.

I és que el clima tens que s'ha viscut les últimes setmanes dins de la casa de 'GH DÚO' ha arribat a un punt de no retorn. El bàndol de 'Los Conocidos' i el de 'Los Famosos' ja no es suporten i, davant d'això, el fill de Carmen Borrego ha decidit actuar. José María Almoguera es planta ferm davant la idea de l'expulsió de María Sánchez, amb qui està vivint un romanç.

"Jo ja us dic que si se'n va ella, a la següent nomineu-me a mi", deia José María Almoguera als seus companys, Marieta Díaz i Sergio Aguilera. Davant la sorpresa dels seus aliats, el jove de les Campos ha volgut explicar que li semblaria "injust" si se n'anés María Sánchez.

| Mediaset

"Jo estic molt content amb María aquí, seria una feina que se n'anés", confessava després José María Almoguera, tornant a recalcar que no li semblaria bé que se n'anés ella. En la seva opinió, l'audiència hauria d'expulsar Miguel Frigenti, a qui acusa d'haver dividit la casa en bàndols.

Qui també ha volgut pronunciar-se ha estat Carmen Borrego, que ha acudit aquest dijous al plató de 'GH DÚO' en qualitat de defensora. La col·laboradora s'ha mostrat taxativa: "Espero que no abandoni", ha expressat en un principi, "però m'agrada que ho digui, perquè així demostra com li importa ella".

No ha estat l'únic a qui la pressió li ha pogut. Miguel Frigenti, que des de fa unes setmanes s'ha convertit en l'enemic públic de 'Los Famosos', també està de baixada. "No em ve de gust estar aquí", es queixava amb Maica Benedicto, "El que vull fer és anar-me'n a casa i estar amb el meu nòvio", deia.

Malgrat la doble activació del protocol d'abandonament, finalment, tots dos concursants han superat el sotrac. Ion Aramendi, qui encapçala els 'Límite 48h', ha volgut parlar amb José María Almoguera i preguntar-li com se sentiria davant la possible expulsió de María. "Si se'n va, la trobaré a faltar", ha dit finalment, donant a entendre que ja no li passa pel cap l'abandonament.