La reacció de Carlo Costanzia en conèixer-se el seu fitxatge per 'Supervivientes'

Ara sí, el retorn de 'Supervivientes' amb una nova edició ja és una realitat i molts noms ja comencen a sonar com a possibles candidats. Just la setmana passada els quatre presentadors promocionaven la nova temporada del reality i llançaven diverses pistes sobre aquesta nova edició, com el suposat fitxatge de Montoya per a aquesta nova illa.

Des del programa de 'Ni que fuéramos' també han volgut destapar alguns noms. Ho feia Marta Riesco en una exclusiva destripant la identitat de cinc nous possibles concursants. Entre ells Alba Rodríguez, la nòvia de Gerard a 'La isla de las tentaciones', Elena Tablada, qui ho va desmentir a les xarxes i Carlo Costanzia. Una informació que ja es va publicar i que Alejandra Rubio, la seva nòvia, va desmentir.

Tanmateix, igual que ha fet Elena Tablada, ràpidament Carlo Costanzia ha pres cartes en l'assumpte i ho ha desmentit. Aquesta vegada no ha estat a través d'Alejandra Rubio en un programa, sinó que ho han fet tots dos mitjançant un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

| Canal Quickie

Marta Riesco, citant la seva font, va assenyalar que el nòvio d'Alejandra Rubio hauria dit a la productora de 'Supervivientes' que volia anar 'sí o sí', però que la filla de Terelu Campos no hi estava d'acord. Segons la reportera, Alejandra Rubio li hauria advertit: "Si vas a Supervivientes, la relació s'acabarà perquè acabem de ser pares i no vull més embolics".

Però igual que Elena Tablada, la parella ha negat la major publicant un vídeo a les xarxes de Carlo Costanzia burlant-se d'aquesta suposada exclusiva. En ell, surt la col·laboradora de Telecinco llegint la informació i el suposat concursant reaccionant.

"L'única supervivència que fem és a les ximpleries dia rere dia", ha expressat Carlo Costanzia. "Dia 1758 desmentint fake news", diu Alejandra Rubio, que es defineix irònicament a si mateixa com "senyora vetadora".

Al programa de 'Ni que fuéramos', Belén Esteban també va voler confirmar la participació de Makoke com a possible fitxatge del reality. Però de moment, Mediaset no ha confirmat cap nom que pugui iniciar aquesta aventura com a concursant. Això sí, tot apunta al nom de Montoya que és el que ressona amb més força perquè torni a enfrontar-se a una nova illa, però totalment diferent.