'GH DÚO' castiga els concursants sense conèixer el nom de l'últim salvat

Les fractures a la casa de 'GH DÚO' són cada cop més marcades. Els dos bàndols no arriben a un enteniment i cada cop estan més distanciats. Una divisió que es reflecteix en l'audiència que, com sempre, és qui té l'última paraula.

Així ho han mostrat els percentatges de l'última nominació, que està més igualada que mai. Recordem que, després de l'última gala, Romina Malaspina, María la Jerezana, Maica Benedicto i Miguel Frigenti són els que es juguen l'expulsió. Al principi del debat d'aquest diumenge, amb Ion Aramendi al capdavant, s'han revelat els percentatges cecs.

Com sempre, hi ha dos percentatges alts que destaquen entre la resta però, a diferència d'altres ocasions, aquests estan més igualats que mai. El més votat acumula un 51% dels vots, mentre que el segon més votat arriba al 38% dels vots. Molt allunyats d'ells, un 9% i un 2%, com els menys votats.

"No vull pecar de superb però crec que sóc el 9%", ha confessat Miguel Frigenti, en ser qüestionat pel presentador. "La meva aposta és que els dos percentatges alts són María, perquè és de l'altre bàndol, i Romina, perquè aquesta setmana s'ha equivocat força", es mostrava més sincer que mai.

Una teoria que comparteixen els seus companys i que coincideix amb els posicionaments. Com ja és tradició, els concursants han hagut de donar el nom de la persona que volen veure expulsada. Donant mostra de la casa dividida, darrere de Romina s'han situat Marieta Díaz, Sergio Aguilera i José María Almoguera. L'altre bàndol, darrere de María la Jerezana: Óscar Landa i Álex Ghita.

Finalment, ha arribat el moment de donar a conèixer el veredicte de l'audiència. Aquesta vegada, com a part de la prova setmanal, Ion Aramendi ha reptat els concursants a buidar un gibrell ple de boles de plàstic. Si aconseguien buidar-lo, sabrien qui era el menys votat de l'audiència.

Després de 30 segons, els quatre nominats no han aconseguit superar el repte, per la qual cosa el presentador els ha comunicat el que ningú volia escoltar. "Ho sento, no ho heu aconseguit i no podreu conèixer el nom del salvat", els ha comunicat.

Tanmateix, la cerimònia de salvació s'ha celebrat de totes maneres, revelant que aquest 2% pertanyia a Maica Benedicto i traient-la de la llista de nominats. Així, Romina Malaspina, Miguel Frigenti i María Sánchez lluitaran per no convertir-se en el setè expulsat oficial de 'GH DÚO'.