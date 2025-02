Álex Ghita diu a Marieta Díaz el que molts pensen del seu concurs a 'GH DÚO'

La d'Àlex Ghita va ser una de les despedides més explosives dels últims anys. Van ser especialment dures les seves paraules contra Marieta Díaz, a qui va qualificar de "tamagotchi". Després d'un dur enfrontament amb Suso Álvarez, parella de la jove, l'entrenador s'ha enfrontat a ella en el seu retorn a la casa.

Ha estat a la seva entrada com a aspirant a la repesca, que va iniciar en el Debat de diumenge. Vanessa Bouza, Manuel Cortés i Àlex Ghita es van imposar a Jeimy Báez, guanyant-se així el dret a pujar a la casa. Per descomptat, 'GH DÚO' els ha preparat una entrada per tot el gran: amb un cara a cara amb els seus excompanys.

El primer ha estat el torn de Marieta Díaz i Àlex Ghita. Encara que en un inici ambdós s'han rebut cordialment, la situació ha acabat bastant tensa entre ambdós concursants. "M'has trobat a faltar?", li preguntava amb sorna el jove, que també ha dit que li ha regalat un tamagotchi a la seva filla.

"Em recordava de tu quan menjava galetes", li ha respost ella, també amb ironia. Després d'un parell de preguntes per posar-se al dia, Ion Aramendi els ha preguntat si havien hissat la bandera blanca. "Espera un moment", li ha dit Marieta Díaz, molt decidida.

| Mediaset

"Jo sóc una mica tancada a vegades", ha començat la jove, "però quan algú no m'entra des d'un principi, no m'entra", ha revelat. També ha volgut aclarir el motiu pel qual no suporta l'entrenador. "No m'ha fet una convivència fàcil, no volia relacionar-se com tots, no em van agradar els seus comentaris...", ha explicat, fent referència als seus desencontres.

Ara, era el torn d'ell per respondre. "Quan et vaig dir allò del tamagotchi és perquè havies agafat una dinàmica", li ha volgut explicar. "Ara estàs amb una altra, has arrencat com un pilot de Fórmula 1", deia, assegurant que ara va cridant com "un pollastre sense cap".

L'ex d'Adara Molinero l'ha acusat de calcular el que fa en el concurs. "És tan previsible que podria estar en les suggerències de Netflix", s'ha burlat Àlex Ghita, amb una de les seves comparacions ja mítiques.

"T'ho passaràs molt bé amb mi", ha acabat dient-li l'entrenador, amb un somriure burleta. "Jo amb tu no parlaré", s'ha mantingut molt ferma la jove, deixant clar que, de moment, la bandera blanca està lluny d'aixecar-se.