Javi Mouza abandona (una altra vegada) 'GH DÚO' per la porta del darrere

L'estada de Javi Mouzo a la casa de 'GH DÚO' perillava des de fa dies. Durant la setmana passada, el concursant ja va activar en més d'una ocasió el protocol d'abandonament, posant en escac l'organització del programa. El gallec ja va abandonar 'GH 19' i, ara, malgrat la segona oportunitat que li ha atorgat el programa, torna a marxar per la porta del darrere.

"He intentat fer tot el que he pogut", ha declarat el concursant de 'GH DÚO', moments abans del seu abandonament, "però no puc més". En el seu primer pas per la casa, el concursant va abandonar després que la seva parella, Vanessa Bouza, li ho demanés després de ser expulsada. Ara, el motiu continua lligat a la seva parella.

Durant la gala passada, Javi Mouzo ja expressava la seva intenció d'abandonar perquè trobava a faltar la seva parella. "La trobo massa a faltar", expressava l'altre dia, adolorit. "Ella és la meva persona", declarava. No obstant això, Vanessa Bouza aconseguia convèncer-lo que no ho fes, enviant-li unes paraules de suport.

Ara, però, ningú ha pogut convèncer-lo que es quedi. "La meva ment m'està dient prou", ha explicat. "La casa se'm cau a sobre i cada cosa es converteix en una muntanya". Després de disculpar-se amb "aquells que van dipositar la seva confiança en ell", Javi Mouzo ha assegurat que sap que està defraudant molta gent, però que necessita prioritzar la seva "salut" i la seva "ment".

A més, el gallec s'enfronta avui a un nou cop. Vanessa Bouza s'ha mostrat molt descontenta amb algunes actituds d'ell a la casa, dedicant-li uns posts a Instagram dient-li que "se n'anés a prendre pel cul".

En referència a la decisió del seu abandonament de 'GH DÚO', Vanessa Bouza s'ha mostrat dolguda. "No m'agrada que no valori el concurs on és, em sembla una falta de respecte", ha sentenciat en un inici. No obstant això, després de veure'l marxar definitivament de la casa més famosa de la televisió, ha assegurat que li "fa mal veure'l així".

Així, Javi Mouzo torna a marxar de la casa de Gran Hermano per la porta del darrere, sense poder acomiadar-se dels seus companys. Mentre que alguns han assegurat que ja s'ho esperaven, Maica Benedicto, amb qui va coincidir a 'GH 19', s'ha mostrat molt afectada. "Em fa molta pena", ha aclarit al límit de la llàgrima. "Sé que ho estava passant malament però creia que remuntaria", li ha explicat al presentador.

Sens dubte, el gallec s'enfronta a una nit dura. No només haurà de respondre a totes les preguntes de Carlos Sobera, sinó que també veurà per primera vegada les dures paraules de la seva parella, que es planteja trencar amb ell.