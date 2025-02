Arkano fa pública la seva impactant transformació després de 'Supervivientes'

El canvi físic al qual s'enfronten els concursants de 'Supervivientes' és en algunes ocasions irreconeixible. Tants mesos en una illa sent nàufrags passen factura en cos i ment. Allà lluiten per la seva supervivència amb recursos molt limitats i la fam juntament amb les baralles, moltes vegades és el gran protagonista.

Cada any nous concursants s'enfronten a aquest repte i per a aquesta nova edició molts noms ja comencen a sonar com a possibles candidats. Just la setmana passada els quatre presentadors promocionaven la nova temporada de 'Supervivientes' i llançaven diverses pistes sobre el suposat fitxatge de Montoya que s'enfrontarà a aquesta nova illa.

Aquest és un reality que a moltes persones els marca en molts sentits. Uns per la seva capacitat de resiliència, però altres pel temut efecte rebot que pateixen. Després de passar tanta fam, en l'únic que pensen, com és lògic, en tornar a Espanya és en menjar sense límit.

Això mateix és el que li ha succeït a Arkano, un dels participants de l'última edició. Tal com ell mateix ha mostrat a les seves xarxes socials, durant aquests mesos no s'ha privat de menjar i ha engreixat uns quants quilos.

| Mediaset

El raper mostrava el seu cos a les seves xarxes i els seus seguidors s'han sorprès pel seu canvi físic. Una cosa amb la qual ha bromejat i ha aprofitat per tocar-se la panxa i confessar que en aquests mesos s'ha relaxat. "Se me n'ha anat el temita", ha confessat. Això sí, ha deixat clar que ja està treballant per posar-se de nou en forma.

L'efecte rebot és molt comú en els concursants després de sortir del reality. Tornen en temps rècord al seu pes original i fins i tot en ocasions poden augmentar encara més. No obstant això, l'important és que, com Arkano, posin solució amb un estil de vida i dieta saludable.

Arkano ha explicat a Instagram que porta una setmana anant al gimnàs i ha demanat als seus seguidors que li enviïn missatges per motivar-se. A més, ha començat a compartir receptes 'sanes' per ajudar aquells que estiguin en la seva mateixa situació.