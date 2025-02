Ningú no ho esperava: la relació de Miguel Frigenti i Óscar Landa al límit

Diuen que de l'amor a l'odi hi ha un pas i Miguel Frigenti i Òscar Landa estan molt a prop de fer-lo. Els concursants van entrar a 'GH DÚO' portant-se malament després que el periodista es mostrés molt crític amb el basc durant 'GH19'. No obstant això, el temps i els enemics comuns han acabat donant pas a una estreta relació que s'ha arribat a especular si podria arribar a alguna cosa més.

Ara, un desacord per la prova de líder podria haver acabat amb aquesta bonica amistat. Tot succeïa durant la gala passada de 'GH DÚO', on Òscar Landa guanyava un privilegi després de ser el més ràpid en completar la prova. Juntament amb els privilegis per intercanviar la nominació, també podia triar amb qui dormir a la suite.

Per sorpresa de molts, encara que podia triar fins a tres persones, el basc escollia Maica Benedicto. "Només a ella, em ve de gust passar temps a soles amb ella", declarava Òscar, que també ha anat cultivant un bonic vincle amb la seva ex-companya. Això causava friccions amb Miguel Frigenti, que se sentia traït per no haver-lo inclòs.

"Em sembla fatal, què vols que et digui", li retreia Frigenti en assabentar-se de la decisió. Encara que Òscar intentava justificar-se, el col·laborador no atenia les seves explicacions i acabava cridant-li. "A mi ni em nomenis, ets un trampós, no m'agrada gens el que estàs fent", ha acabat retreient-li, abans de marxar enfadat.

"Em sento una mica malament, com si em fes de menys", es confessava més endavant el col·laborador, que aprofitava el moment per comentar la jugada amb Maica Benedicto. Tot i que la murciana ha intentat que tots dos acostessin posicions, les coses s'han tornat a posar tenses després que el basc li reconegués que l'angoixa.

"Jo mai li diria a una persona que m'angoixa. No vull ni parlar amb ell", expressava frustrat Miguel Frigenti, assegurant que ell també es podia sentir angoixat amb la intensitat d'Òscar. "M'he sentit com si el meu nòvio em demanés un temps", ha acabat confessant-li.

Finalment, els dos aliats a 'GH DÚO' han aconseguit enterrar la destral. Amb una conversa molt sincera, Frigenti ha admès la seva inseguretat i li ha assegurat que "començarà de zero" amb ell. Al seu torn, Òscar Landa li ha assegurat que no hi ha res a oblidar, que no ha passat res i que era "massa dramàtic". Finalment, tots dos s'han fos en una abraçada que signava, per ara, la pau entre els dos.