Carmen Borrego esclata contra Frigenti per defensar José María Almoguera a 'GH DÚO'

El conflicte a 'GH DÚO' continua generant enrenou dins i fora de la casa de Guadalix de la Sierra. En aquesta ocasió, les tensions entre José María Almoguera i Miguel Frigenti han estat molt comentades als programes de Telecinco. L'enfrontament ha desfermat diverses reaccions, i una de les més destacades ha estat la de Carmen Borrego, mare de José María Almoguera, que ha opinat a 'Vamos a ver'.

Tot va començar amb una discussió a la casa arran d'una de les proves proposades per l'equip de 'GH DÚO'. En un moment de l'enfrontament, José María Almoguera es va dirigir a Òscar amb un contundent: "M'estàs començant a tocar les pilotes amb les teves formes". Al que Òscar Landa va respondre: "Vull cridar a casa meva, les meves formes són aquestes". Sense quedar-se callat, José María Almoguera va replicar: "Jo no vull que cridin a casa meva".

Davant aquesta situació, Miguel Frigenti va intervenir contra José María Almoguera: "Si no vols que cridin a casa teva, te'n vas a casa teva, no entres a un reality. Deixa de fer el paperot, que em caus malament i és evident que jo a tu et caic pitjor. Vés després a 'De Viernes'". Tanmateix, la resposta del fill de Carmen Borrego no va trigar a arribar: "Et fot que hi vagi jo i no altres. Que t'encantaria estar-hi, ho sé. Has d'estar aquí perquè no et truquen d'un altre lloc".

| Telecinco

Des del plató de 'Vamos a ver', amb Adriana Dorronsoro al capdavant, van analitzar el conflicte i Carmen Borrego no va dubtar a pronunciar-se. "Quin cop baix!", va exclamar la presentadora davant les paraules de José María Almoguera. Per la seva banda, Carmen Borrego es va mostrar crítica amb Miguel Frigenti: "Em crida l'atenció que després de tot el que ha vomitat per la seva boca, el que plori i estigui al llit sigui ell. Per alguna cosa serà...".

A més, la col·laboradora va expressar el seu punt de vista sobre la dinàmica de 'GH DÚO' i la figura del seu fill dins de la casa. "Estem a l'equador del programa, aquests formats són així. Em sembla molt bé que existeixin persones tan provocadores com Frigenti, però el que hem de tenir clar és que per a que existeixi un Frigenti ha d'existir un José María", afegia.

Enmig de la conversa, Adriana Dorronsoro va llançar una pregunta clau: "Creus que va cap a José María perquè el veu fort?". Al que Carmen Borrego va respondre amb fermesa: "Ell només ha estat nominat una vegada, jo crec que va en desavantatge perquè la resta són molt més coneguts. El seu comportament ha estat sempre el mateix, no ha canviat. El meu fill s'ha assegut en un plató, però no m'ha posat verd. Ha explicat que té un problema i em sembla una provocació innecessària".