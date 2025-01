'Vaig acabar a la presó': el passat d'una concursant de 'La Isla de las Tentaciones'

En aquesta vuitena edició de 'La Isla de Las Tentaciones' ja sabem que tot pot passar. La primera foguera d'aquesta setmana ha marcat un punt d'inflexió en totes les parelles amb imatges que han causat tot tipus de sentiments.

Montoya va ser qui va viure la situació més dura en veure que la seva parella Anita dormia amb el seu temptador, Manuel. I, després dels pròxims avenços en què tots dos cauen en la temptació, sembla que la situació per a l'andalús no millora.

Però no és la primera vegada que veiem a Anita embolicada en una polèmica i menys a la petita pantalla. La catalana va participar en el programa 'El Conquistador' de TVE i, en el seu vídeo de presentació, va confessar diversos esdeveniments del seu passat. Es presenta com a actriu i model se la veu segura de si mateixa i disposada a tot: "Sóc una noia guerrera, lluitadora, que sempre ha sobreviscut a la vida tenint-ho tot".

| RTVE

En la presentació prossegueix revelant: "He estat a la presó". Després d'un temps pensant com explicar davant les càmeres aquest succés, la concursant de l'illa declara que va robar en un establiment: "Vaig robar una samarreta en un establiment i vaig fer una trampa. Vaig donar una documentació que no era meva, era d'una amiga i al final vaig acabar a la presó per suplantació d'identitat".

I com bé diu ella, Anita és una caixa de sorpreses. També ha revelat que va estar en un psiquiàtric i que quan la fan enfadar treu "la seva garra". "A males sóc molt dolenta la veritat", declarava i ja ho hem pogut veure en les desavinences que ha tingut amb Alba.

El curiós de la seva aparició a 'El Conquistador' és que també va participar Montoya. L'andalús va reconèixer que li agradaven molt les aventures de tot tipus: "M'agraden molt les aventures, les amoroses i les que no són amoroses".

Fins i tot va arribar a confessar que en aquell moment el seu cor no estava ocupat, però que no li importaria enamorar-se en el concurs: "Si no guanyo el premi doncs almenys que conquisti un cor". I així va ser, en el programa va sorgir l'amor entre Anita i Montoya per després posar rumb a 'La Isla de las Tentaciones'.