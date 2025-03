Marieta revela ara en què es gastarà el premi de 'GH DÚO' i afecta Suso Álvarez

Marieta Díaz s'ha alçat amb la victòria de la tercera edició de 'GH DÚO'. En una final d'infart contra Maica, l'audiència ha pres la decisió d'atorgar-li el títol de guanyadora i, amb això, l'ansiada maleta. Després de conèixer la notícia, Marieta Díaz ha compartit les seves primeres impressions i ha revelat en què té pensat utilitzar el premi econòmic.

Minuts després de proclamar-se vencedora, Marieta Díaz ha expressat la seva incredulitat davant el resultat: "Estic en xoc, estic molt en xoc. No m'ho esperava per res, Maica era molt rival, i mira, en pijama, m'ho he guanyat en pijama. Gràcies a tota la gent que m'ha donat suport".

La guanyadora també ha parlat sobre les seves expectatives abans d'entrar a 'GH DÚO', reconeixent que "ja que entres dius, a per totes, però tenia molts rivals i tenia els meus dubtes". No obstant això, la gran incògnita després de la final era què faria Marieta Díaz amb el premi.

| Mediaset

Encara que la maleta conté 50.000 euros, la xifra real que s'emportarà després de la deducció d'impostos és de 31.500 euros, ja que Hisenda reté un 37% de la quantitat total. A això cal afegir el caixet setmanal que els concursants han cobrat per la seva participació. Tanmateix, la quantitat exacta que ha percebut Marieta Díaz no ha transcendit, ja que varia en funció de cada acord.

Quant als seus plans amb els diners, Marieta Díaz ha estat clara i ha manifestat que "vull comprar-me una casa, que m'he de casar i tenir molts fills i invertir-ho bé". La guanyadora de 'GH DÚO' planeja destinar el premi a cimentar el seu futur i apostar pels seus objectius personals i familiars.

Tanmateix, els diners no han estat el únic que Marieta s'emporta de l'experiència de 'GH DÚO'. També ha valorat les relacions que ha forjat dins del concurs i ha assegurat que "m'emporto el meu bàndol sencer. Han estat meravellosos, gràcies a ells ho he aconseguit".

Així mateix, la relació amb Suso Álvarez ha estat un altre dels temes sobre els quals ha parlat després de la seva sortida de 'GH DÚO'. Després de tres mesos sense veure's, Marieta Díaz ha declarat que "aniré a recuperar el temps perdut. Espero que clavi genoll després d'haver-me emportat la maleta, i passar tota la vida amb ell".